10 façons éprouvées d’augmenter la puissance de votre cerveau et de le garder jeune

Le cerveau est l’un des organes essentiels de notre corps, sinon l’organe le plus crucial. Il contrôle notre corps et instruit d’autres organes sur leur fonction. Il est vital de garder notre cerveau toujours actif. Nous sommes donc ici aujourd’hui pour vous donner 10 moyens éprouvés d’augmenter votre puissance cérébrale et de la garder jeune. Commençons.

# 1 Méditer

La méditation peut sembler ennuyeuse et terne, mais elle fait des merveilles pour votre corps et votre cerveau. Il réduit la douleur et le stress, abaisse la tension artérielle et améliore la mémoire.

Selon quelques études, la méditation augmenterait la matière grise dans notre cerveau. La matière grise contient les corps cellulaires des neurones. Il commence à rétrécir avec l’âge.

Une étude sur des étudiants taïwanais a prouvé que les pratiques de méditation les aidaient à avoir une meilleure mémoire de travail spatiale que ceux qui ne pratiquaient pas la méditation.

# 2 Mangez la bonne nourriture

La nourriture joue un rôle crucial dans le développement de notre corps. Pour commencer, réduisez la consommation de sucres ajoutés, réduisez les glucides raffinés, évitez complètement de fumer. Augmentez la consommation de poisson ou d’huile de poisson et mangez beaucoup de fruits et légumes frais.

Une étude a conclu que les personnes qui prenaient plus de sucre avaient un volume cérébral plus faible que celles qui en consommaient moins. De la même manière, les glucides raffinés et l’alcool altèrent notre mémoire et diminuent notre fonction cognitive.

D’autre part, l’huile de poisson est riche en acides gras oméga 3 et réduit le déclin mental. Selon une étude, les personnes atteintes de troubles cognitifs légers ont montré une amélioration après avoir consommé régulièrement du poisson. Les fruits et légumes frais comme les myrtilles contiennent des antioxydants. Il réduit les radicaux libres qui nuisent au cerveau.

# 3 Travaillez votre cerveau

L’un des moyens sûrs d’augmenter la puissance de votre cerveau est de stimuler votre cerveau. Les scientifiques ont mené plusieurs études sur les humains et les souris. Ils ont trouvé un résultat similaire dans toutes les études – votre cerveau reste plus jeune si vous le stimulez souvent.

Comment tu fais ça? Facile. Jouez à des jeux qui améliorent votre activité cérébrale, sinon prenez des mots croisés, résolvez des énigmes et des puzzles. Vous pouvez même lire beaucoup de livres et une variété d’entre eux (ne vous en tenez pas à un seul genre).

Si vous avez un côté artistique, alors il y a de bonnes nouvelles pour vous. Le dessin, la peinture, le chant, la cuisine, etc. aident également à stimuler notre cerveau.

# 4 Travaillez votre corps

Oui, vous avez bien lu. L’exercice ou le yoga aide non seulement à garder votre corps en forme, mais aide également votre cerveau. Le cerveau reçoit plus de sang oxygéné par de minuscules vaisseaux sanguins chez les animaux (et les humains) qui font régulièrement de l’exercice. Le nombre de vaisseaux sanguins augmente également.

L’exercice sous n’importe quelle forme aide également à produire plus de neurones et de connexions cellulaires appelées synapse. Le cerveau devient plus adaptatif, flexible et créatif grâce à cela.

L’exercice maintient la tension artérielle et la glycémie à des taux raisonnables réduit le stress et améliore le taux de cholestérol.

# 5 Protégez votre tête

Protégez votre tête et prenez bien soin de votre tête au sens littéral du terme. Plusieurs traumatismes crâniens peuvent entraîner des commotions cérébrales, ce qui altère les fonctions cognitives de notre cerveau.

Certains vers comme les asticots peuvent pénétrer à travers les crânes et grignoter notre cerveau. Il y a des cas d’incidents aussi horribles. Alors, prenez soin de votre tête et soyez hygiénique.

# 6 Soyez social

Adopter des compétences sociales est l’un des principaux moyens éprouvés si vous souhaitez améliorer votre cerveau. Il abaisse la tension artérielle et augmente également l’espérance de vie.

Sortez (si possible à l’étranger) et découvrez de nouvelles choses. Au fur et à mesure que vous expérimentez de nouvelles choses, la perception de votre cerveau s’élargit. Être dans la nature donne une pause bien nécessaire à votre cerveau.

# 7 Optez pour le jeûne intermittent

Le jeûne est difficile. Mais c’est bon pour votre cerveau. Rester affamé (pendant un temps limité) rend votre cerveau super productif.

Selon les études, le jeûne intermittent augmente la HGH ou l’hormone de croissance humaine. Que fait cette hormone? Il restaure les fonctions corporelles normales et favorise le développement des connexions neuronales présentes dans le cerveau.

Le jeûne élimine également les radicaux toxiques de votre corps. Cela protège votre cerveau des radicaux qui peuvent lui nuire.

# 8 Apprenez de nouvelles choses

L’apprentissage continue de stimuler et d’améliorer le cerveau. Apprenez une nouvelle langue ou apprenez au moins de nouveaux mots (au moins un) chaque jour. Apprenez à cuisiner de nouveaux aliments.

Apprenez à manger avec une baguette, apprenez l’origami, apprenez n’importe quel instrument de musique et apprenez tout ce qui vous intéresse ou sur lequel vous pouvez mettre la main (apprenez seulement de bonnes choses, cependant).

De la même manière, créez un nouveau passe-temps comme écrire un journal tous les jours ou essayez de résoudre les problèmes différemment. L’apprentissage est un moyen sûr d’améliorer votre cerveau.

# 9 Dormez bien

Vous avez besoin de dormir pour que votre cerveau fonctionne correctement. Selon les recherches, le manque de sommeil est lié à une mémoire réduite.

Une autre étude sur les infirmières a conclu que les infirmières qui travaillaient le soir faisaient plus d’erreurs en mathématiques et obtenaient des résultats inférieurs aux tests de mémoire que les infirmières qui travaillaient pendant le quart de jour.

Les adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Faire une sieste aide également. Une sieste de 20 minutes améliore la motricité et une sieste de 60 à 90 minutes aide à résoudre les problèmes créatifs.

# 10 Maintenez votre poids

Maintenir votre poids corporel n’est pas seulement bon pour votre corps, mais aussi pour votre cerveau. L’obésité change ou modifie les gènes liés à la mémoire et affecte négativement la mémoire.

L’obésité augmente l’inflammation et la résistance à l’insuline, ce qui à son tour est mauvais pour le cerveau. Selon une étude, les personnes (âgées de 18 à 35 ans) ayant un IMC (indice de masse corporelle) plus élevé ont obtenu de moins bons résultats aux tests de mémoire que les personnes ayant un IMC normal.

Les personnes obèses ont plus de chances de contracter la maladie d’Alzheimer, une maladie cérébrale progressive qui détruit les fonctions cognitives et même la mémoire.

J’espère que vous avez apprécié la lecture et nous espérons que vous choisirez au moins l’une des 10 façons éprouvées d’augmenter votre puissance cérébrale et de la garder jeune. Faites-nous part de vos expériences en suivant ces conseils simples et partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous

Sources…