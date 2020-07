10 façons dont Samsung One UI est meilleur que le stock Android

L’interface personnalisée One UI de Samsung est facilement la version d’Android que la plupart des gens reconnaissent. Après tout, Samsung vend tellement de téléphones à travers le monde, et pas seulement des produits phares, mais même les téléphones Samsung à petit budget sont livrés avec la même interface.

À l’époque, lorsque One UI était connu sous le nom de TouchWiz, il avait mauvaise réputation. La société essayait de tout adapter et de l’évier de la cuisine, ce qui a abouti à une interface qui semblait écrasante et souvent axée sur des fonctionnalités obscures dont tout le monde ne se souciait pas vraiment. Avance rapide vers les temps actuels, cependant, et les choses ont changé. Une interface utilisateur est plus belle et offre toujours plus de fonctionnalités que l’expérience Android dite « standard » ou « propre », tout cela sans être écrasante. Il a toujours ses avantages et ses inconvénients bien sûr, et beaucoup de gens ne jurent toujours que par les performances supérieures des téléphones Android propres comme ceux fabriqués par Google lui-même, mais aussi OnePlus et Motorola.

Cet article n’entrera pas dans ce genre de comparaison, mais ce que nous voulons vous montrer, c’est les petites façons dont l’interface personnalisée One UI de Samsung apporte de la valeur par rapport à Android. Ce sont les fonctionnalités uniques qui rendent One UI de Samsung meilleur que Android! Continuer à lire…

Une interface utilisateur a un lanceur de jeu

Si vous jouez à des jeux sur votre téléphone, vous savez à quel point cela peut devenir ennuyeux lorsque vous êtes interrompu par un appel ou un message et que vous manquez ce moment important du jeu. Samsung fournit un lanceur de jeu qui vous donne un contrôle précis sur les notifications pendant que vous jouez à des jeux, et il aide à optimiser les performances de jeu afin que vous obteniez la meilleure qualité et l’expérience la plus fluide. Malheureusement, de nombreux téléphones Android « propres » ne disposent pas d’une telle fonction.

Voir aussi Cette Isuzu D-Max V-Cross modifiée est la camionnette de vos rêves! Une interface utilisateur a Dual Messenger

Si vous jonglez entre quelques comptes sur quelques réseaux sociaux et messagers, eh bien … vous avez des ennuis sur la plupart des téléphones ou iPhones Android « propres ». Avec les téléphones Samsung, vous pouvez gérer simultanément deux comptes de la plupart des applications: deux comptes Instagram distincts? Possible! Deux Skype / Slack / Facebook Messenger / quoi que vous utilisiez? Facile! C’est l’une des fonctionnalités intéressantes pour ces multitâches.

Une interface utilisateur est livrée avec un dossier sécurisé

Si vous avez des informations sensibles (ou avouons-le, quelques photos « épicées »), il y a une place pour cela sur un téléphone Samsung et c’est dans le dossier sécurisé. C’est un endroit du système protégé par mot de passe, donc même si quelqu’un parvient à déverrouiller votre téléphone, il ne pourra toujours pas jeter un œil à l’intérieur du dossier sécurisé sans taper un deuxième mot de passe.

Une interface utilisateur n’utilise pas l’emoji Android de stock horrible et laid

S’il y avait une chose dont vous ne pouvez tout simplement pas vous passer dans les textos modernes, cela doit être un emoji. Les smileys mignons sont plus qu’un simple territoire pour adolescents: ils ajoutent un contexte et une intention utiles aux déclarations écrites qui ne fournissent pas intrinsèquement ce type de détails. De plus, les emoji sont tout simplement amusants à utiliser. Mais il y a un problème dans le pays des emojis et ce problème est Google. La société semble avoir complètement abandonné les emoji et l’apparence des emoji Android est … tout simplement odieuse. Cela doit être l’une des raisons pour lesquelles certaines entreprises comme Samsung ont leur propre emoji qui a au moins l’air sympa.

Une interface utilisateur a un enregistreur d’écran natif

Une autre fonctionnalité utile qui manque toujours sur Android est un enregistreur d’écran natif. Que vous souhaitiez partager une partie d’une vidéo ou d’un jeu, l’enregistrement d’écran est extrêmement utile, surtout lorsqu’il est natif et n’utilise pas de ressources supplémentaires. Samsung a cette fonctionnalité depuis un certain temps et cela fonctionne sans effort, comme vous vous en doutez pour tout téléphone moderne. Nous souhaitons que « stock » Android ajoute cela dans un proche avenir.

Une interface utilisateur a des statistiques de batterie utiles de type iOS

Si nous devions signaler notre plus gros reproche avec les smartphones modernes, ce serait la durée de vie de la batterie. Même les meilleurs téléphones de nos jours durent encore environ un jour ou même moins si vous les utilisez intensément. C’est là qu’avoir des statistiques de batterie appropriées est une fonctionnalité très intéressante. Bien sûr, cela ne change en rien la donne, mais c’est agréable de pouvoir voir une ventilation de votre utilisation de la batterie. Samsung One UI ajoute que même si vous ne disposez pas de données détaillées sur la batterie d’Android, ce que nous trouvons frustrant.

Une interface utilisateur est livrée avec une application de caméra intuitive et personnalisable

Les applications de caméra sont quelque chose que chaque fabricant fait lui-même, mais bien sûr, il existe également une application de caméra Google de série … et elle n’a pas l’air ou ne fonctionne pas très bien. L’application appareil photo de Samsung dans One UI, en revanche, est assez brillante: vous pouvez personnaliser les modes exacts à afficher dans l’application appareil photo, l’interface est bien présentée, elle prend en charge les gestes, elle apporte des fonctionnalités utiles. C’est une autre chose que les autres fabricants de téléphones peuvent emprunter à Samsung.

Une interface utilisateur et des applications Samsung

Bien que nous puissions tous convenir qu’avoir des applications en double sur votre smartphone est très ennuyeux, nous ne pouvons pas non plus nier que certaines des applications que Samsung regroupe dans One UI sont vraiment utiles, contrairement aux applications Google. Par exemple, le navigateur Samsung prend en charge un mode sombre qui fonctionne très bien et rend la lecture de nuit beaucoup plus facile pour les yeux. L’application de galerie par défaut est également très réactive et sans encombrement. L’application météo est livrée avec une bonne quantité de vernis et de reflets visuels qui manquent à l’application météo Google. Pour certaines personnes, ces fonctionnalités particulières peuvent ne pas avoir beaucoup d’importance, et pour elles, les applications Google pourraient être une meilleure alternative. Pour d’autres, cependant, ces fonctionnalités apportent une valeur ajoutée unique à l’expérience Samsung.

Samsung DeX et Samsung Link vers Windows

Le système DeX de Samsung permet un niveau d’interopérabilité entre votre téléphone et votre ordinateur que vous n’obtenez tout simplement pas sur d’autres téléphones. Et puis, vous avez également la fonctionnalité Lien vers Windows de Samsung (disponible sur les téléphones Samsung haut de gamme tels que les séries S10, Note 10 et S20). Une fois configuré, il vous permet de copier et coller sur plusieurs appareils, ainsi que de répondre aux textes et aux notifications de votre appareil Windows, ce qui peut être très pratique.

Une interface utilisateur a ascenseur pour se réveiller

L’une des fonctionnalités les plus utiles sur les iPhones est la vitesse à laquelle l’écran s’allume lorsque vous venez de soulever le téléphone. Cependant, de nombreux téléphones Android de série ne disposent pas de cette fonctionnalité. Heureusement, One UI de Samsung a Lift to Wake. Il n’est pas activé par défaut, mais vous pouvez entrer dans les paramètres et l’activer, et cela rend l’expérience beaucoup plus agréable et sans effort.