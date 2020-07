10 erreurs de films de science-fiction que vous n’avez jamais remarquées auparavant

Parfois, une erreur ou deux parvient à passer même par les cinéastes les plus prudents.

Les réalisateurs sont des gens occupés, il est donc compréhensible que la plupart des productions laissent une ou deux gaffes leur échapper pendant le processus complexe de création d’un long métrage. Indépendamment de la portée du film et de la taille de l’équipe, presque tous les films se retrouveront avec au moins quelques erreurs que les téléspectateurs avisés seront capables de repérer lors d’une re-vision.

Cela dit, de tous les genres, les films de science-fiction ne peuvent vraiment pas se permettre trop de faux pas.

Un genre célèbre et ambitieux dont toute la prémisse nécessite la construction du monde, des galaxies lointaines et des réalités alternatives, la moindre erreur dans un film de science-fiction peut faire dérailler la tentative du film de créer un monde crédible pour son action.

Malgré cela, il existe d’innombrables exemples de films de science-fiction classiques qui laissent quelques erreurs leur échapper sur le chemin du grand écran. Appelez cela un manque de surveillance, une erreur dans la suite de montage ou simplement une gaffe hilarante que tout le monde a ratée en post-production.

Quelle qu’en soit la cause, cette liste est là pour détailler les oublis les plus étranges et les erreurs les plus inattendues que vous n’avez jamais remarquées dans les films de science-fiction à gros budget.