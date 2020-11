10 erreurs de film que vous ne pouvez jamais ignorer

Warner Bros.

La réalisation de films est une entreprise tellement complexe qu’il n’est pas surprenant que même les projets les plus modestes soient généralement remplis d’erreurs.

Après tout, avec des centaines de personnes travaillant sur un projet à différents stades de développement, il est impossible pour une seule personne de tout suivre.

Mais il est également juste de dire que l’écrasante majorité des erreurs de film sont facilement ignorées que seuls les téléspectateurs les plus inhabituels aux yeux d’aigle pourront attraper. Et même si on vous en parle, vous l’oublierez généralement bien avant votre prochaine visite.

Ensuite, il y a ces erreurs qui sont si flagrantes, si bizarres, et peut-être même si désagréables, qu’il n’y a pratiquement aucune chance que votre cerveau ne s’en souvienne jamais.

Bien que ces erreurs ne brisent guère leurs films respectifs, chacune est néanmoins suffisamment manifeste pour soulever quelques sourcils et indiquer clairement que quelqu’un, quelque part, ne faisait pas son travail, ou du moins supposé que le public ne remarquerait pas un raccourci cinématographique ou deux. .

Alors soyez prévenu: une fois que vous aurez pris conscience de ces erreurs, vous ne regarderez plus jamais ces films de la même manière …