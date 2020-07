10 épisodes de Twilight Zone qui prédisaient étrangement l’avenir

La Twilight Zone a résisté à l’épreuve du temps en raison de la grande narration, des thèmes réels et de certains personnages inoubliables. Le créateur de l’émission, Rod Serling, était bien en avance sur son temps. Regarder The Twilight Zone aujourd’hui peut être plus choquant et révélateur qu’il ne l’était lors de sa diffusion à la fin des années 1950 et au début des années 1960.

L’ouverture de l’émission présente une ligne qui dit que The Twilight Zone est une «dimension de l’imagination». Cependant, ce qui a rendu le spectacle amusant et parfois effrayant, c’est que la ligne d’imagination et de réalité était floue. Cette ligne continue d’être floue aujourd’hui de nouvelles manières.

Certains contes de Twilight Zone ont eu leurs doigts sur le pouls de thèmes et d’idées qui sont venus de manière lâche ou directe des années plus tard. Ces épisodes sont devenus plus effrayants et plus divertissants avec le temps. Soumis à votre approbation sont dix de ces épisodes qui prédisaient étrangement l’avenir.