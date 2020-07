10 émissions télévisées de science-fiction étonnantes sur lesquelles vous devez arrêter de dormir

Vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour trouver une bonne aventure de science-fiction à la télévision. Le genre de la science-fiction a toujours été plein de récits innovants et stimulants, mais à l’ère moderne des services de streaming, de la télévision de rattrapage et des réseaux qui savent combien de monde dans le monde, il y a tellement plus de choix.

Cependant, cette expansion de la télévision dans son ensemble soulève également quelques problèmes car, oui, contrairement à la croyance populaire, vous pouvez avoir trop d’une bonne chose. Et trop de sélection signifie que certains de ces joyaux vont être négligés au profit de leurs homologues plus populaires et accrocheurs.

Des classiques de super-héros sous-estimés aux labyrinthes de science-fiction stimulants, il y a en ce moment une abondance de spectacles sur nos écrans qui méritent beaucoup plus d’amour.

Sur cette note, élargissons nos esprits et parcourons les listes de télévision afin que nous puissions découvrir certaines des offres vraiment géniales du genre sur lesquelles nous avons tous vraiment besoin d’arrêter de dormir; ceux dont nous avons entendu parler, mais que nous n’avons pas encore commencé à regarder, ou ceux dont nous ne savions même pas qu’ils existaient.