10 Échec du défilé de Thanksgiving de Macy

Le jour de la Turquie est arrivé, ce qui signifie que partout en Amérique, des La-Z-Boys ont été traînés devant les téléviseurs parce que le visionnement annuel du défilé de Thanksgiving de Macy est à nos portes. Une façon d’être emballé pour les festivités de cette année est de se souvenir de certains des échecs les plus épiques des années passées. De l’incident infâme de l’Oncle Sam et de Spider-Man en 2012 aux nombreux spectateurs blessés lorsque des ballons sont entrés en collision avec des lampadaires, voici quelques-uns des moments les plus inoubliables – et inconfortables – de l’histoire du défilé.

NBC

Getty Popeye jette de l’eau sur la foule En 1957, le chapeau de Popeye the Sailor Man a recueilli tellement d’eau de pluie qu’il s’est rempli et, eh bien, il a dû aller quelque part … alors il s’est jeté sur des défilés sans méfiance en dessous.

NBC L’incident de l’oncle Sam et de Spiderman en 2012Qui pourrait oublier cet accident hilarant maladroit et NSFC de 2012? La nuit avant le défilé – c’est à ce moment-là qu’ils gonflent les ballons et les préparent pour les festivités du lendemain – ces deux copains ballon se sont rapprochés d’une manière ou d’une autre, et le visage de Spider-Man s’est accidentellement rapproché des fesses de l’oncle Sam. Ce n’était pas ce à quoi ça ressemblait – mais ça ressemblait à ça. Voir aussi Les meilleurs épisodes télévisés de Thanksgiving

NBC Kermit la grenouille se dégonfleCelui-ci donne un nouveau sens à l’expression «Ce n’est pas facile d’être vert». Planant six étages de haut et 24 pieds de large à son meilleur, en 1985, le ballon Kermit a subi une déchirure dans la région de son ventre et a commencé à se dégonfler, le faisant sombrer dangereusement au sol – et les gens se tenant à ses ficelles.

NBC Le bras de Superman se déchire Toujours en 1985, le ballon Superman a subi une perte de membre. L’un des bras du ballon s’est arraché, faisant pendre le reste de l’appendice sectionné, ses bords effilochés soufflant dans le vent.

Getty

NBC Rex le dinosaure popEn 1993, le nez de Rex le dinosaure a attrapé un feu de circulation et s’est déchiré à droite. Mais au cas où vous vous poseriez la question, non, ce n’est pas Rex le dinosaure de « Toy Story » – il n’a pas fait ses débuts au défilé de Macy pendant encore deux ans. Ce Rex, qui est de couleur rouge-orange plutôt que vert, est du film d’animation de 1993 « Nous sommes de retour! Une histoire de dinosaure. » Voir aussi BATMAN enquête sur les meurtres du garde du corps dans GOTHAM NIGHTS # 3 Preview

Getty Les déchirures latérales de Barney En 1994, Barney a subi un coup critique d’un lampadaire, lui déchirant le côté et le dégonflant. Encore un qui mord la poussière.

CNN