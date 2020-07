10 derniers changements majeurs de date de sortie de blockbuster de films que vous devez savoir

Au cours des quatre ou cinq derniers mois, les cinéphiles ont été obligés de regarder car à peu près tous les grands blockbusters de 2020 ont été retardés en raison des événements mondiaux actuels. Il y a évidemment des choses plus importantes en ce moment qu’un voyage au cinéma, mais il est toujours difficile de ne pas se sentir contrarié par ce qui allait être une grande année pour les films complètement bouleversés.

Les goûts d’Eternals, Godzilla contre Kong et Venom: Let There Be Carnage ont tous glissé en 2021, et au cours des 48 dernières heures environ, il y a eu encore plus de remaniements majeurs des dates de sortie.

Tout, de Star Wars à Avatar, et même des franchises d’action emblématiques comme James Bond et Top Gun, ont souffert, et cette fonctionnalité plonge en profondeur dans tous les derniers changements. Cela inclut d’examiner à la fois la date de sortie prévue, ce que cela signifie pour eux et comment le paysage de l’expérience cinématographique pourrait subir des modifications radicales.

L’époque où un film arrive dans les cinémas puis sur les plateformes numériques / physiques des mois plus tard peut très bien être révolue, et les grands studios comme Disney, Sony Pictures et Marvel Studios sont obligés d’adopter cette nouvelle norme apparente …