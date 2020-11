10 dans les coulisses des querelles Marvel Studios ne veut pas que vous sachiez

L’univers cinématographique Marvel est l’une des franchises les plus réussies de l’histoire des cinémas. Lancé avec Iron Man en 2008, Marvel Studios a depuis sorti hit après hit, avec Avengers: Fin de partie devenant le film le plus rentable de tous les temps lorsqu’il est arrivé dans les cinémas l’année dernière.

Dans les coulisses, la navigation n’a souvent pas été facile pour la tenue dirigée par Kevin Feige. Les « différences créatives » ont conduit à de nombreux départs très médiatisés, avec Scott Derrickson récemment remplacé par Sam Raimi sur le prochain Doctor Strange in the Multiverse of Madness, par exemple. Cependant, il y a eu de plus grandes querelles que cette séparation apparemment amicale des chemins.

Que ce soit entre ceux qui travaillent dans les coulisses – ce qui a eu des ramifications majeures sur le déroulement du MCU – ou des acteurs qui ont eu des problèmes avec leurs co-stars ou même ceux qui tirent les ficelles, il y a eu d’énormes affrontements avec Marvel Studios. préférerait certainement se taire.

Le studio a fréquemment rencontré des cinéastes et des acteurs, et bien qu’ils aient certainement une assez bonne réputation, ceux-ci vous rappelleront que, au fond, Marvel Studios est une entreprise et n’hésitera pas à être impitoyable lorsque l’occasion se présentera. pour ça. Pourtant, cela a certainement payé pour eux …