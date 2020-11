10 concepts d’univers étendus DC inutilisés qui doivent être utilisés dans les futurs films

Bien que l’art conceptuel de l’univers étendu DC soit rarement partagé (ce n’est certainement pas aussi courant que ce que les fans peuvent voir de l’univers cinématographique Marvel), quand c’est le cas, il a tendance à présenter des conceptions radicalement différentes de ce qui s’est finalement retrouvé à l’écran. Certains diront que c’est parce que Warner Bros. fait tant de changements pendant le tournage et la post-production, mais cela ne les rend pas moins intéressants!

Tout ne finit pas par influencer ce qui se passe à l’écran, bien sûr, et il y a des idées incroyables et inutilisées qui ne dépassent jamais cette étape de pré-production. Parfois, il est facile de voir pourquoi elles ont été négligées, mais il y a beaucoup d’idées qui n’auraient certainement pas dû être ignorées.

Ce sont ceux que vous trouverez ici, et il est difficile de comprendre pourquoi ils n’ont pas été utilisés en premier lieu. Qu’il s’agisse de personnages qui n’ont pas fait la coupe finale ou de séquences et d’idées d’histoire qui auraient pu avoir des ramifications majeures pour le DCEU, tout cela est vraiment cool et pourrait être réutilisé dans un proche avenir.

Tout comme Star Wars réutilise fréquemment des idées du passé (une grande partie de la trilogie originale a été transformée en The Mandalorian, par exemple), Warner Bros. peut maintenant faire la même chose que le DCEU continue d’évoluer, et l’art conceptuel ici pourrait, et devrait servir de base à ce qui va suivre …