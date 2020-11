10 cinéastes obsédés par UNE chose

Alors que de nombreux cinéastes ont fait de solides carrières en étant des réalisateurs compagnons sans orientation thématique particulière, les artistes les meilleurs et les plus intéressants ont tendance à se concentrer sur un seul sujet qui les intéresse le plus.

Ces idées et thèmes peuvent être extrêmement larges et englobants ou incroyablement de niche et singuliers, mais dans le cas de ces 10 cinéastes, ils en ont tous fait leur obsession dévorante pour leurs mandats cinématographiques.

Qu’ils soient des vétérans de l’industrie de 50 ans ou des cinéastes émergents qui se font encore un nom, ces réalisateurs ont un intérêt clair pour un aspect de la vie ou de l’art par-dessus tout, un aspect qui est apparu à maintes reprises dans leurs œuvres.

Dans certains cas, ils ont à peu près battu le public au fil des ans, tandis que dans d’autres, c’est un peu plus subtil et sans prétention.

Quoi qu’il en soit, si vous n’avez pas encore chronométré ces cinéastes et leurs points de discussion préférés, regardez à nouveau. Si rien d’autre, c’est une grande incitation à revisiter leurs célèbres filmographies …