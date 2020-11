10 choses tirées des livres non incluses dans le film

Après avoir ébloui Netflix avec un film solide, lisse et infiniment agréable, c’est le bon moment pour recommander la série de six livres qui a inspiré l’entreprise Millie Bobby Brown, Enola Holmes. Bien que le film soit un excellent ajout au canon du film Holmes et une montre intéressante, les livres, intitulés Les mystères d’Enola Holmes, sont beaucoup plus agréables, plus intelligents et beaucoup, beaucoup plus sombres.

Une période de plusieurs mois au cours de laquelle Enola, âgée de 14 ans, esquive ses frères, survit à des tentatives de meurtre et recherche sa mère se déroule dans un Londres victorien étonnamment graveleux, sans doute plus graveleux que ce que nous avons vu dans la plupart des représentations de Sherlock Holmes.

Bien que le film fasse un bon travail en dépeignant son protagoniste entrant dans des situations de mort imminente et se jetant comme le meilleur des héros d’action, il présente de nombreuses différences par rapport aux livres, y compris le marquis âgé et l’intrigue secondaire entièrement inventée, le sort de la mère d’Enola. , et ses très nombreux cas, qui à certains égards se connectent les uns aux autres pour parvenir à une conclusion intrigante.

Peut-être que s’il y a une suite prévue pour l’avenir, nous verrons plus de contenu riche et six cas différents, mais intelligemment interconnectés, présentés dans les livres, mais pour l’instant, voici une liste de 10 choses que vous trouverez dans les livres qui n’étaient pas inclus dans le film.

Spoilers majeurs pour les événements et les mystères des livres à venir!