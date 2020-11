10 choses que vous ne saviez pas sur les costumes de personnages de films emblématiques

Ce qu’un acteur porte à l’écran va bien au-delà de l’esthétique de la surface. Les costumes peuvent aider à mettre en scène une scène et à transporter les spectateurs vers un moment et un lieu particuliers de l’histoire, voire un tout autre univers. Après tout, comment un film comme Barry Lyndon pourrait-il fonctionner si les acteurs étaient vêtus de vêtements modernes? Et comment le public réagirait-il si le docteur Frank-N-Furter du Rocky Horror Picture Show portait un jean et un polo?

Les costumes peuvent également en dire long sur le fonctionnement interne d’un personnage, ainsi que sur la société dans laquelle il vit. Après tout, sans les tenues coordonnées de Mean Girls, la véritable étendue de la culture clique dans le film ne serait-elle pas moins claire? L’inclusion de ce détail élève le message central du film et commente la culture qui influence le comportement de ses protagonistes.

Dans l’ensemble, les costumes ont le pouvoir de faire ou de défaire un film, et c’est pourquoi les créateurs de costumes ont mis autant de travail minutieux dans leur conceptualisation et leur création. Sur cette note, jetons un coup d’œil à dix exemples inhabituels et innovants de conception de costumes dans certains des films les plus emblématiques de tous les temps …