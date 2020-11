10 choses que vous ne saviez pas sur le prédateur

Mais on en savait peu sur le monstre mandibled dans le premier film, et une grande partie du mystère s’est poursuivie tout au long des suites. Cela faisait partie de l’appel, ainsi que son « aspect tristement célèbre ». Comme le xénomorphe, tant de curiosité et d’intrigues entouraient cette chose qu’il fallait juste en savoir plus.

Énorme, imposant et capable d’affronter facilement le Terminator lui-même, le Predator était une légende instantanée de la science-fiction et de l’horreur.

1987 a été une année amusante. Non seulement cela nous a donné la chanson qui allait causer un Rickrolling sans fin, mais nous avons également eu la chance d’avoir une autre icône. Après l’énorme succès d’Alien de Ridley Scott près de dix ans auparavant, il semblait que le Xenomorph était la créature la plus redoutable de l’espace.

Dites Predator et à peu près tout le monde sait ce que vous voulez dire. Grand, méchant reptilien avec des dents et des armes encore plus méchantes. Mais, comme nous l’avons vu, il y a plus d’un de ces extraterrestres, et ils sont une espèce spécifique.

En fait connus sous le nom de Yautja, ils proviennent d’une planète lointaine appelée de Yautja Prime. Pas trop imaginatifs, n’est-ce pas? Ils ne sont connus que sous le nom de The Predator dans les films, mais l’espèce a finalement été nommée dans la bande dessinée Aliens Vs Predator en 1990.

Certains des Yautja individuels dans les films ont des surnoms, qui reflètent d’une manière ou d’une autre leur rôle ou leur personnalité. Par exemple, le Predator original de 1987 est devenu connu sous le nom de The Jungle Predator, pas de prix pour deviner pourquoi. De même, nous avons The Fugitive Predator dans le film 2018 et Scar dans le film Alien vs Predator.