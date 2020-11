10 choses que vous ne saviez pas sur Jumanji

Les années 1990 ont été formidables si vous étiez un jeune qui aimait regarder des films. Soit vous veniez juste de devenir majeur pour profiter des délices du cinéma des années 90, soit vous avez vécu les années 1980, regardé des classiques comme The Goonies et Ghostbusters, et vous aviez des attentes insondables des cinéastes au cours de cette nouvelle décennie.

Un de ces classiques de cet âge d’or était Jumanji, l’adaptation de Joe Johnston du livre de 1981 du même nom. Nous venions d’être terrifiés par Jurassic Park et horriblement abandonnés par Casper, alors Jumanji avait énormément de choses à faire si cela devait être un succès.

Cela n’a pas déçu.

Bien sûr, le casting de Robin Williams était un choix inspiré (plus à ce sujet plus tard), mais en plus d’avoir Mork d’Ork, il y avait aussi de l’action, du suspense et de véritables sensations fortes auxquelles les jeunes téléspectateurs n’étaient tout simplement pas habitués. Ce n’était pas de la complaisance, c’était du cinéma à son meilleur, et nous ne pouvions pas en avoir assez.

Avance rapide de 25 ans et nous sommes deux suites au cœur d’une franchise en constante expansion, mais rien ne dépassera jamais l’original. Peu importe le nombre de fois que vous regardez, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.

En fait, nous parions qu’il y a au moins 10 titbits intéressants que vous n’avez probablement jamais connus sur Jumanji, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes prêts à les partager avec vous ici.