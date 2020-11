10 choses que vous ne saviez pas sur 2001: une odyssée de l’espace

Le cinéma aurait l’air profondément différent sans Stanley Kubrick. Le réalisateur a été à l’origine de certains des films les plus révolutionnaires de tous les temps et a influencé l’histoire du cinéma autant qu’Alfred Hitchcock, Steven Spielberg ou Martin Scorsese.

Au cours de quatre décennies de travail dans l’industrie cinématographique, Kubrick a tenté de marquer chaque genre individuel – il a couvert le film de braquage (The Killing), le film de guerre (Paths of Glory), la satire politique (Dr Strangelove), le drame d’époque ( Barry Lyndon), et avec son épopée de 1968, 2001: A Space Odyssey, il couvre le genre de science-fiction.

Le classique emblématique suit principalement un équipage d’astronautes qui font un voyage vers Jupiter, où ils sont ciblés par l’ordinateur sensible, HAL 9000, qui devient dangereux et conscient de lui-même. En dehors de cela, le film se concentre sur un mystérieux monolithe noir qui surgit de nulle part – juste au moment où une nouvelle évolution humaine est sur le point de se produire.

2001 a été une pierre de touche pour le cinéma de science-fiction et est souvent cité comme l’un des films les meilleurs et les plus influents de tous les temps. Il a influencé de nombreux films, y compris, mais sans s’y limiter, WALL-E, Solaris, AI: Intelligence artificielle, Lune et Interstellaire.

Ici, nous allons partager quelques choses que vous ne saviez pas sur l’un des films les plus emblématiques jamais réalisés.