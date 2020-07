10 choses que nous avons apprises d’Oliver Stone sur l’expérience de Joe Rogan

Bien que le monde semble devenir de plus en plus fou et imprévisible de jour en jour, cela n’a pas empêché le train The Joe Rogan Experience d’avancer.

Rogan a continué d’inviter une variété d’individus convaincants sur son podcast de renommée mondiale tout au long de cette période sans précédent et il vient peut-être de parler à l’un de ses invités les plus captivants à ce jour sous la forme d’Oliver Stone.

Le réalisateur et écrivain lauréat d’un Oscar a vécu ce qui ressemble à une centaine de vies au cours de ses 70 ans et plus sur cette planète.

De l’expérience directe de la guerre du Vietnam à sa mise en prison pour trafic de drogue, Stone a certainement une ou deux histoires à raconter sur sa vie fascinante. Il a également été responsable de certains des films les plus emblématiques jamais réalisés, écrivant le scénario de Scarface (1983) et Conan the Barbarian (1982) tout en écrivant / réalisant des films tels que Platoon (1986), Wall Street (1987), JFK ( 1991) et Natural Born Killers (1994) pour n’en citer que quelques-uns. Il vient également de publier un mémoire intitulé Chasing the Light.

Heureusement, le cinéaste était d’humeur bavarde pendant ses près de deux heures assis avec la sensation du comédien devenu podcast. Alors, voici ce que nous avons appris de son apparition fascinante sur le JRE.