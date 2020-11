10 choses que les fans veulent voir dans MCU Spider-Man 3

Le tournage du troisième film Spider-Man sans titre de Marvel commençant officiellement, les fans ont déjà commencé à émettre des hypothèses sur le futur épisode. C’est l’un des films les plus attendus de la phase 4 du MCU, car Spider-Man jouera, espérons-le, un rôle plus important dans la gamme Avengers.

Depuis que Spider-Man 3 a été confirmé, d’innombrables théories et idées de fans circulent sur Internet. La scène post-crédit choquante et inattendue de Spider-Man: loin de chez soi a laissé les fans s’interroger sur l’avenir de Peter Parker et les impacts qu’il aurait sur le MCU plus large.

Peter Parker est maintenant présenté comme le robot d’exploration du mur et a été accusé du meurtre de Quentin Blake, alias Mysterio. Comment Peter va-t-il gérer son identité secrète révélée? Va-t-il effacer son nom ou essayer de le cacher? Est-ce que d’autres héros l’aideront? De nombreuses questions ont été soulevées auxquelles les fans attendaient une réponse.

Bien qu’il y ait eu des nouvelles de casting, une grande partie du film reste un mystère et le potentiel de tout ce que Marvel peut inclure conduit les fans à proposer leurs propres théories qui pourraient se réaliser …