10 choses que les fans ne veulent pas accepter à propos des films X-Men de Fox

Après l’acquisition de la 20th Century Fox par Disney, les droits de la franchise X-Men sont revenus à Marvel Studios. Après la sortie des flops critiques et commerciaux Dark Phoenix et The New Mutants, le plan est maintenant de redémarrer ces personnages, bien que l’on ne sache pas quand cela va se produire. Cependant, l’ère actuelle des histoires a définitivement atteint sa fin.

Au fil des ans, il est juste de dire que les fans se sont retrouvés divisés: certains aiment les films X-Men et d’autres les détestent. Pour chaque argument selon lequel ils ne sont pas précis à distance, il y a beaucoup de gens qui pensent que X-Men et Logan sont plus profonds que tout ce que Marvel a livré.

De bons points peuvent être trouvés des deux côtés, mais il y a certainement des choses que ceux qui croient que ce sont les plus grands films de bandes dessinées jamais faits doivent accepter. De même, ceux qui ne font que détester cette itération des X-Men sur grand écran devront peut-être également accepter le fait que, s’agissant de certains de leurs arguments, ils sont en fait loin de la base!

De la série principale de films X-Men à des retombées comme Deadpool et Logan, il est temps d’accepter le fait qu’ils ne sont pas aussi bons – ou mauvais – que vous pourriez le penser …