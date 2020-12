10 choses que les fans doivent savoir sur l’amiral Thrawn

En octobre 2012, il y a eu une grande perturbation dans la force, comme si des millions de fans de Star Wars criaient soudainement de terreur et étaient soudainement réduits au silence.

Disney avait officiellement acheté Lucasfilm et, d’un seul coup, déclarait que des décennies d’histoire de Star Wars n’étaient plus canon. Naturellement, cela a été fait pour créer de nouvelles histoires sans les restrictions de l’univers élargi. Cependant, l’ancien canon, maintenant surnommé « Legends », contenait de nombreuses histoires et personnages bien-aimés, notamment Revan, Mara Jade et bien sûr le Grand Amiral Thrawn.

Thrawn a été présenté comme le principal antagoniste de l’histoire de l’Héritier de l’Empire en 1991. Il s’est battu contre les rebelles et la Nouvelle République pendant les derniers instants de la guerre civile galactique et était connu pour son intellect et ses stratégies. À un moment crucial d’une bataille, Thrawn a été trahi et assassiné dans sa chaise d’officier.

Cependant, grâce à Clones Wars, Rebels et The Mandalorian Writer Dave Filoni, Thrawn a été rétabli dans le canon de Star Wars.

En plus d’une longue apparition sur Star Wars Rebels, Thrawn a écrit trois livres sur lui avec un quatrième bien en route. Alors, voici tout ce que vous devez savoir sur le Thrawn nouvellement canonisé.