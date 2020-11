10 choses que les fans de Marvel ne veulent pas accepter à propos de l’univers Marvel de Sony

Alors que Spider-Man fait actuellement partie de l’univers cinématographique Marvel, le plan est que Peter Parker de Tom Holland appelle bientôt deux mondes à la maison: le MCU et SPUMC (l’univers des personnages Marvel de Sony Pictures). Bien sûr, bien avant la mise en place de ces plans ambitieux, le héros était également la star de la trilogie de Sam Raimi et de la série The Amazing Spider-Man.

Cependant, il y a eu des choses à propos de tous ceux qui n’ont pas tout à fait retenu l’atterrissage, et que vous ayez aimé ou détesté ces interprétations de ce super-héros emblématique, il y a certainement des problèmes qui doivent être résolus.

Des idées fausses sur la façon dont les personnages de ces mondes devraient être représentés à l’avenir du monde Marvel partagé de Sony, les fans de Spider-Man s’accordent rarement sur la façon dont le robot d’exploration de mur doit être géré à l’écran. Maintenant, cependant, avec un avenir plus radieux que jamais, il semble que le moment soit idéal pour se plonger dans ce qui ne fonctionne pas et se réconcilier avec eux!

Sony a des projets ambitieux pour le «SPUMC», et bien qu’il y ait certainement une certaine excitation autour de cela, il est difficile d’imaginer qu’il réussisse vraiment si le studio n’apprend pas de ces erreurs passées. Bien sûr, il ne sera pas facile pour certains fans de les accepter non plus …