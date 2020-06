Voici la liste des 10 meilleures fonctionnalités que vous trouverez sur la nouvelle Honda City 2020 mais pas sur la Maruti Suzuki Ciaz.

Honda a enfin dévoilé la nouvelle génération 2020 City en Inde. La berline améliorée obtient une nouvelle plate-forme et est également plus grande que celle sortante. Les réservations non officielles pour celui-ci ont déjà commencé chez les concessionnaires à travers le pays et le lancement est prévu pour le mois prochain.

En Inde, nous aurons la cinquième génération de Honda City. Les mêmes moteurs seront utilisés mais seront désormais conformes à BS6. Il y aura un changement majeur lié au fait que le moteur à essence obtiendra une technologie hybride douce, dans le futur. De plus, il obtient de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont quelques-unes sont également des fonctionnalités de segment premier.

La nouvelle ville recevra son moteur diesel i-VTEC de 1,5 litre et son moteur diesel i-DTEC de 1,5 litre. Le moteur à essence sera capable de produire 120 BHP et 145 Nm de couple maximal. Le moteur diesel produira 100 ch et 200 Nm de couple maximal.

Lire aussi: 2020 Hyundai Verna Vs 2020 Honda City – Prix, date de lancement et détails

La nouvelle ville mesure 4,55 mètres de long, 1,75 mètre de large et 1,49 mètre de haut. Il est légèrement plus grand que la version sortante. Cela pourrait signifier que la nouvelle City sera également plus spacieuse que ses rivales. Il rivalisera avec les goûts de Hyundai Verna, Maruti Ciaz, Volkswagen Vento, Skoda Rapid et Toyota Yaris.

10 caractéristiques que vous trouverez sur la nouvelle Honda City mais pas sur Maruti Ciaz

1. Projecteurs automatiques à LED

City sera livré avec des projecteurs à LED sur les versions haut de gamme. Sur les versions haut de gamme, la berline sera également proposée avec des phares automatiques jour / nuit. Une fonctionnalité pratique pour les personnes qui oublient généralement d’éteindre leur phare.

2. Toit ouvrant électrique

Dans ce segment, Verna et City sont les seuls à proposer un toit ouvrant électrique et continueront de le faire. Le toit ouvrant n’est pas si populaire en Inde en raison de nos conditions climatiques. Cependant, les jeunes acheteurs considèrent souvent la disponibilité d’un toit ouvrant électrique.

3. Moteur diesel

Ce n’est pas une fonctionnalité en soi, mais un point fort important par rapport à Maruti Ciaz. Ce dernier peut avoir l’un des moteurs à essence les plus économes en carburant de son segment, mais le besoin d’un moteur diesel se fait sentir. La nouvelle City sera équipée d’un moteur diesel de 1,5 litre avec un MT à 6 vitesses en standard. Dans le segment, elle fera partie des deux voitures qui proposent un moteur diesel.

4. Aide au démarrage en côte

Si vous montez une pente et après avoir relâché l’embrayage, la voiture recule, la fonction Hill Start Assist intervient. Le système aide automatiquement la voiture à monter à une vitesse limitée. La nouvelle City offrira cela, mais nous ne savons pas trop si sur la boîte de vitesses manuelle.

5. Sièges ventilés

La nouvelle ville obtiendra des sièges ventilés, ce qui est une caractéristique très sous-estimée. Dans un pays humide comme l’Inde, en activant les sièges ventilés, votre siège entier commence à refroidir. Cette fonctionnalité a été introduite dans le segment du budget par nul autre que Hyundai.

6. Six airbags

En travaillant davantage sur les questions de sécurité, la nouvelle City recevra six airbags sur la variante haut de gamme. Il comprendra de série deux airbags frontaux avec des airbags latéraux et rideaux supplémentaires.

7. Contrôle de stabilité du véhicule

Le VSC est utilisé pour empêcher le patinage des roues en virage ou en virage brusque à grande vitesse. Cette fonctionnalité indique que peut-être, la nouvelle ville obtiendra un quotient sportif avec elle. L’actuel est plus élégant ou chic que sportif.

8. Système de surveillance de la pression des pneus avec avertissement de dégonflage

TPMS est une fonction très pratique car vous pouvez vérifier la pression de votre pneu sur le tableau de bord lui-même. Si la pression est inférieure à celle suggérée, elle affichera automatiquement une basse pression d’air. De plus, il reçoit également un avertissement de dégonflage qui vous indique si le pneu est dégonflé ou non.

9. Technologie Internet Car avec Alexa

La technologie de voiture sur Internet est une tendance qui se voit sur de nombreuses voitures à venir. New City est le premier constructeur à le proposer. Pour la technologie, Honda s’est associé au système Alexa intégré. Avec un nouvel infodivertissement à écran tactile et une électronique mise à jour, vous offrirez une expérience formidable.

10. Caméra de surveillance de voie

Le dernier point fort est également une première fonctionnalité de segment. Avec la caméra de surveillance de voie, vous pouvez voir s’il y a une voiture à vos côtés en utilisant des caméras fixées sur des ORVM. Vous pouvez surveiller la voiture arrivant sur la voie latérale ou même en tournant.