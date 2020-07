10 bouleversements télévisés fous qui ont ruiné leurs émissions

Certains de ces spectacles avaient besoin d’une touche grâce à leur prémisse (ce n’est pas vraiment une série de meurtres mystérieux si la série ne démasque jamais le tueur et révèle leur identité), tandis que certains les ont simplement jetés pour le plaisir.

Des séries aussi diverses que Twin Peaks, Mr Robot, Game of Thrones et Westworld ont toutes réussi des rebondissements massifs qui ont définitivement modifié leurs histoires mais se sont néanmoins sentis parfaitement adaptés et, si quoi que ce soit, si bien intégrés que les téléspectateurs auraient dû les voir venir mile off.

Certains spectacles sont bien capables de réussir des rebondissements incroyablement ambitieux, que ce soit via une narration habile, un style innovant qui permet aux développements farfelus de sembler intelligents, ou même juste assez de bizarrerie pour que tout virage inattendu se sente approprié.

Essayons d’être justes ici: après plus d’une décennie depuis sa dernière première série, il est raisonnable de dire que les attentes étaient un peu élevées pour le désenchantement de l’émission Netflix 2018 du créateur des Simpsons Matt Groening.

Avec un concept haut pour tuer sous la forme de « c’est Game of Thrones rencontre la bêtise de cartoony et la satire subversive pointue de Futurama » (un autre effort de Groening), le spectacle avait beaucoup à vivre. Et ça n’a pas échoué! Pour la première saison, au moins.

Mais après que le spectateur a été initié à la distribution adorable des parias, comme l’héroïne princesse fatiguée du monde d’Abbi Jacobson, son père roi volatile et le charmant diable sur son épaule joué par Eric Andre, le final de la première saison a révélé que la mère bien-aimée de l’héroïne a récemment relancé la mère était en fait un méchant sans cœur responsable du sombre mystère derrière la série.

C’était une tournure trop ambitieuse pour un spectacle aussi stupide et léger, et a laissé le spectacle osciller entre un territoire fantastique semi-sérieux et un humour de parodie surréaliste maladroit sans cohérence.