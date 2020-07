10 blagues cochonnes qui vous ont totalement manqué

Friends est l’équivalent américain de Only Fools and Horses en Grande-Bretagne. L’émission est toujours en marche quand il n’y a rien d’autre à regarder, elle est citable, a peu ou pas de mauvais épisodes et est restée intemporelle.

De 1994 à 2004, et jusqu’à ce jour, nous avons suivi Rachel Greene, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing et Ross Geller dans leurs différents essais et tribulations de divers sujets adultes. Ces sujets comprenaient les relations, le sexe, les grossesses, les propositions, les mariages et les divorces. Avec ces sujets au premier plan, il était inévitable qu’il y ait quelques blagues en cours de route.

La sitcom longue de dix saisons est jonchée d’insinuations, de plaisanteries et de lignes simples, principalement de Chandler. Cependant, il y a eu quelques remarques qui ont pu être manquées lors de la première visualisation ou tout simplement mal comprises si vous étiez un jeune fan qui l’a réglé.

Ces lignes jetables méritent d’être mises en évidence, car elles étaient les joyaux comiques, ou plutôt les cerises sur le dessus, du dessert mi-pâteux moitié pâté du spectacle. (Je reviendrai sur ces guillemets plus tard).