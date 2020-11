10 autres films où les gens sont morts sur le plateau

Comme nous l’avons vu précédemment, Hollywood n’est pas étranger aux accidents et aux blessures. Bien que nous ayons peut-être parcouru un long chemin ces dernières années en matière de santé, de sécurité et de considération générale pour la prévention des lésions corporelles, il s’agit toujours d’une industrie qui aura toujours des tirs et des scénarios comportant un certain risque, quels que soient les protocoles en place. .

Les équipes de cascadeurs, les coordinateurs et même les acteurs eux-mêmes verront leurs idées examinées par des professionnels de la sécurité bien avant de monter sur un plateau et il est maintenant courant de passer beaucoup plus de temps à planifier une cascade plutôt qu’à l’exécuter. Cela ne veut pas dire que quelqu’un qui perd la vie pendant le tournage d’un film a disparu – même avec toute la réglementation et la législation, il y a encore des morts.

Tant que ces plans spectaculaires seront exigés par l’industrie et le public, les professionnels qui consacrent leur vie à les interpréter et à les filmer continueront à risquer leur vie et leur intégrité pour les engager dans le cinéma.

Donc, encore une fois, nous en venons à regarder dix fois plus que des gens ont perdu la vie en tournant un film.