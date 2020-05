10 ans pris au volant d’une Hyundai Creta; Parents détenus dans cette affaire

Ce gamin de 10 ans a été trouvé en train de faire une balade dans une Hyundai Creta. Les dernières nouvelles suggèrent que les parents ont été réservés pour ce crime.

En Inde, la conduite des mineurs est une chose normale. La plupart des enfants, soit en mentant, soit en raison de la négligence de leurs parents, commencent à conduire même lorsqu’ils ont moins de 18 ans. Cependant, il s’agit d’un cas qui a battu tous les records. Un enfant de 10 ans ou un élève de classe 5 a été surpris en train de conduire une Hyundai Creta.

Dans la vidéo, il semble qu’un enfant conduise la Creta à des fins de chanson ou de divertissement. On le voit sortir son ami pour une balade dans la circulation. Vous pouvez littéralement le voir assis sur le bord du siège car sa taille est trop courte pour qu’il puisse s’asseoir confortablement. Vous vous demandez comment peut-il utiliser les accélérateurs même alors.

Lire aussi: Cette Ford EcoSport a couru 2 Lakh Kms même après un accident d’une valeur de 5 Lakhs

L’enfant traverse facilement la circulation en montrant qu’il en a une bonne expérience. On peut voir la Hyundai Creta traverser des routes étroites, reculer et parfois aller à une vitesse plus élevée. L’enfant peut à peine regarder s’il y a quelque chose à l’avant de la voiture. Un tel comportement est à la fois illégal et dangereux.

Et pour couronner le tout, aucun d’entre eux ne porte de ceinture de sécurité. La Hyundai Creta dans la vidéo est la variante automatique qui explique pourquoi il est plus facile pour l’enfant de conduire. La dernière mise à jour que nous avons reçue est que les parents de cet enfant ont été réservés pour avoir laissé leur enfant mineur conduire. Si un mineur est trouvé en train de conduire ou de rouler sans aucun permis, ses tuteurs sont alors tenus coupables du crime.

Conformément à la loi de 1988 sur les véhicules à moteur, si un mineur est trouvé en train de conduire sans permis d’apprenti conducteur valide, le tuteur ou les parents peuvent encourir une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans et une peine de 25 000 roupies. Toute peine d’emprisonnement pour le mineur doit être discutée, en fonction de la situation et s’il y a autre chose en cause.

Lire aussi: Qu’arrive-t-il à Mahindra XUV300 dans un accident frontal majeur – Photos

En Inde, il existe de nombreux cas d’accidents causés par la conduite des mineurs. La plupart de ces mineurs sont âgés de 16 à 18 ans et c’est la première fois que nous entendons parler d’un enfant de 10 ans. Parallèlement à cela, il y a eu de nombreux cas de conduite avec facultés affaiblies par des mineurs et de délit de fuite. Avant que l’affaire ne soit entre les mains de la police, les parents eux-mêmes devraient s’en occuper.