10 acteurs qui ont triché des transformations corporelles incroyables pour les films

Renard

Les cinéphiles n’aiment rien de plus que lorsqu’un acteur subit une transformation totale pour un rôle de film. Nous prodiguons à Christian Bale et Tom Hardy des éloges supplémentaires en raison de leur volonté de mettre leur corps à travers l’enfer pour l’immersion totale de leurs performances. Et nous avons l’avantage supplémentaire de voir ces titans agir de manière totalement nouvelle.

Il n’est donc pas surprenant qu’il y ait une monnaie encore plus grande attachée aux transformations corporelles maintenant. C’est, après tout, l’âge du super-héros, où nos stars doivent refléter l’imagination la plus folle des artistes de bandes dessinées. Et cela demande énormément de préparation.

Mais sérieusement, qui a le temps pendant des mois et des mois de faire du sport et de se lever avant le soleil avec 10 livres de poulet par jour et de faire mal à chaque muscle de votre corps afin que quelqu’un puisse quand même critiquer le script? Il est beaucoup plus facile de tricher et de réussir une transformation corporelle extrême en utilisant la ruse …

Mention honorable

Ludacris

La plus grande star de la série Fast & Furious, Dwayne The Rock Johnson, connaît la valeur du travail acharné pour atteindre sa taille monstrueuse, mais qui a besoin de l’absurdité de se lever à 4 heures du matin et de transpirer pendant 16 heures par jour dans la salle de sport lorsque vous pouvez prendre une feuille de son livre de co-star Ludacris et simplement demander à quelqu’un de Photoshop vous quelques pectoraux et abdos savoureux?

Le rappeur devenu acteur a fait sensation dans son clip pour « Vitamin D » (parce que, vous voyez, il s’agit de son pénis) quand il a secoué des CG-abs qui ressemblaient à l’équipe d’effets de The Scorpion King les avait peints.

Au moins, il a eu la bonne grâce de faire une blague. Certaines stars hollywoodiennes ne reconnaissent même pas ouvertement leur tricherie …