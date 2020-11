10 acteurs qui ont subi de terribles blessures sur les plateaux de cinéma

L’expression «casser une jambe» est censée être une façon de souhaiter bonne chance à un camarade de théâtre pour sa prochaine représentation, ne pas quelque chose à faire quand c’est une journée lente sur le plateau.

Pour la plupart, la vie d’un acteur de la liste A semble plutôt douce: montez sur le plateau, placez-vous devant l’objectif, soyez jolie et livrez vos répliques pour la journée. Ensuite, soit vous vous retirez dans votre caravane pour jouer aux bongos avec un ami poète ivre (qui vous regarde, Nicolas Cage), soit vous vous asseyez sur votre cuvette de toilette couverte de pétales de rose pour vous détendre (en vous regardant, Barbra Streisand. En fait, non je ne le suis pas. – vous avez besoin de votre vie privée).

Mais il y a aussi les autres acteurs qui ne sont heureux que s’ils assument tous les aspects exténuants du rôle, y compris tenter certaines des cascades défiant la mort que la scène nécessite.

Sûr. Il est louable que certains acteurs veuillent prendre eux-mêmes des cascades et des scènes d’action, mais compte tenu du risque, cela en vaut-il vraiment la peine? Surtout quand il y a des doubles de corps qui sont plus que disposés (et mieux entraînés) à se jeter d’un bâtiment à la recherche d’un grand moment de film.

Cette liste examinera les moments où les acteurs ont malheureusement donné à leur coup double le jour de congé et se sont retrouvés battus, contusionnés et presque à la porte de la mort.