10 acteurs qui ont ruiné leur carrière en jouant dans des films d’horreur

Alors que certains acteurs se sont complètement détruits en jouant dans un film en particulier, comme Elizabeth Berkley dans Showgirls ou Jamie Kennedy dans Son Of The Mask, certains acteurs ont mené leur carrière vers une chute constante dont ils se remettent rarement en choisissant de jouer dans un film d’horreur.

Acteur italo-américain dont la carrière a commencé dans les années 1950, John Saxon a joué dans plus de 200 projets télévisés et cinématographiques avant sa mort malheureuse en juillet. Il est devenu une idole des adolescents dans les années 1950 en jouant dans des films tels que Rock, Pretty Baby et Summer Love où il est devenu si populaire qu’il a été rapporté qu’il recevait environ 3000 lettres de fans par semaine. Cette renommée a suscité l’intérêt de sociétés de production de plus en plus grandes. En 1958, Universal a donné à Saxon un rôle dans This Happy Feeling aux côtés de Debbie Reynolds et Curt Jurgens, et sa carrière a explosé à partir de là.

En 1973, Saxon a été sélectionné pour le chef-d’œuvre d’arts martiaux Enter The Dragon où il a joué aux côtés de Bruce Lee en tant que maître de karaté Roper. Cependant, malgré ce succès majeur, Saxon a pris l’étrange décision de jouer dans le Black Christmas de Bob Clarke un an après. Cette décision stoppa gravement la carrière de Saxon. Par la suite, Saxon a commencé à travailler dans des films d’action italiens à petit budget et des films d’horreur controversés tels que Tenebrae, Cannibal Apocalypse et A Nightmare On Elm Street tout au long des années 80.

Malheureusement, ces derniers rôles sont ceux pour lesquels il se souviendrait le plus, et sa carrière a décliné assez rapidement jusqu’à sa mort. Au fil du temps, il a joué dans des projets de plus en plus obscurs, ses derniers rôles étant des courts métrages à la fin des années 2010.