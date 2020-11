10 acteurs de Star Wars qui devraient rejoindre le MCU

Moon Knight arrive dans l’univers cinématographique Marvel et Oscar Isaac lui donne vie.

Le casting d’Isaac est une énorme victoire pour le MCU. Avec son temps dans la galaxie Star Wars terminé, pour l’instant, c’est le moment idéal pour lui de sauter des univers et d’avoir un impact dans le dernier arc du MCU. Les fans seront également ravis qu’il ait une deuxième chance de montrer ses talents dans une propriété Marvel après que son rôle éponyme dans X-Men: Apocalypse ait laissé plus d’un peu à désirer.

Il n’est pas non plus le seul acteur de Star Wars à avoir été dans l’univers Marvel. Samuel L.Jackson, Natalie Portman, Benicio Del Toro, Lupita Nyong’o, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen et Andy Serkis, pour n’en nommer que quelques-uns, font partie du MCU.

D’autres comme Richard E. Grant, Tom Hardy, Dominic West, Rose Byrne, Felicity Jones, Ray Park et Riz Ahmed sont apparus dans des propriétés Star Wars et non-MCU Marvel.

Avec beaucoup de gros frappeurs qui n’ont pas encore honoré une propriété Marvel, j’espère que ces grands noms de la galaxie Star Wars suivront Oscar Isaac en traversant le MCU.