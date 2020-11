10 acteurs de cinéma qui n’ont joué que selon leurs propres règles

Bien que l’industrie cinématographique soit souvent considérée comme un endroit merveilleux où les rêves peuvent devenir réalité chaque jour et où l’opportunité est toujours au coin de la rue, en réalité, cela peut parfois être un endroit plutôt restrictif et frustrant pour un acteur.

Pour la plupart, les scénaristes disent aux scénaristes quoi dire, qui ils joueront par les directeurs de casting et comment jouer par les réalisateurs. Cela peut naturellement donner l’impression à certains artistes de n’être qu’un petit rouage dans une machine monstrueuse.

Cependant, il y a ces quelques acteurs qui ont dit «foutre ça» et ont fait les choses à leur manière, laissant très peu de place à la discussion et se forçant leur propre idée d’un cheminement de carrière dans le processus.

Qu’il s’agisse de déchirer le scénario, d’assumer des rôles jugés indésirables par d’autres ou de mettre le pied à terre lorsqu’il s’agissait d’une certaine demande ou décision, chacun des dix interprètes suivants a prouvé qu’il était toujours possible d’aller à contre-courant et de devenir un succès mondial en même temps.

Cela étant dit, célébrons certains des acteurs les plus courageux, les plus courageux et parfois les plus fous à avoir jamais mis les pieds dans le monde de la réalisation de films.