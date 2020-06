10 à 10: ces actions ASX sont une démonstration éblouissante ce matin

Stockhead’s Le top 10 sur 10 met en évidence les meilleures (et les pires) petites capitalisations ASX performantes dans le commerce du matin. Il s’agit d’une mise à jour courte et précise pour aider à encadrer la journée de négociation en affichant les plus gros moteurs en termes de pourcentage.

Le marché ouvre à 10h (heure de l’Est) et les données sont prises à 10h15, une fois que chaque action a commencé à se négocier.

Les actions surlignées en jaune ont fait des annonces d’évolution du marché (cliquez sur les titres pour trier).

C’est un carnage en début de séance avec un peu plus de 141 actions en hausse à 10h10 tandis que 1 171 ont baissé. 805 étaient inchangés.

Cela fait suite aux chutes de Wall Street pendant la nuit, apparemment déclenchées par les commentaires de Jerome Powell selon lesquels ce sera un long chemin vers la reprise ainsi que l’augmentation continue des cas de COVID-19 dans le monde.

Aucun des 10 premiers gagnants n’avait de nouvelles.

Code Nom Prix % Chg Le volume DDD 3D Resources Ltd 0,025 -37,50% 75,5 millions UUV UUV Aquabotix Ltd 0,001 -33,33% 76,9 k GLA Gladiator Resources Ltd 0,001 -33,33% 6.1M BAS Bass Oil Ltd 0,001 -33,33% 1.0M ICU iSentric Ltd 0,02 -28,57% 134,4 k CAV Carnavale Resources Ltd 0,003 -25,00% 13,8 millions BMG BMG Resources Ltd 0,003 -25,00% 490,0 k AAJ Aruma Resources Ltd 0,003 -25,00% 10.2M SLZ Sultan Resources Ltd 0,11 -25,00% 245,5k HTG Harvest Technology Group Ltd 0,15 -21,05% 689,6 k

Alors que de nombreux titres ont chuté en raison de l’élan du marché, Groupe de technologie de récolte (ASX: HTG) est tombé en raison d’une augmentation de capital.

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? – C’est gratuit. Désabonnez-vous quand vous le souhaitez.