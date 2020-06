10 à 10: ces actions ASX se préparent pour un prix ce matin

Stockhead’s Le top 10 sur 10 met en évidence les meilleures (et les pires) petites capitalisations ASX performantes du matin. Il s’agit d’une mise à jour courte et précise pour aider à encadrer la journée de négociation en affichant les plus gros moteurs en termes de pourcentage.

Le marché ouvre à 10h (heure de l’Est) et les données sont prises à 10h15, une fois que chaque action a commencé à se négocier.

Les actions surlignées en jaune ont fait des annonces d’évolution du marché (cliquez sur les titres pour trier).

Code Nom Prix % Chg Le volume IMC Immuron Ltd 0,38 + 357.83% 9.1M ROG Red Sky Energy Ltd 0,002 + 100,00% 100,0 k XPE Xped Ltd 0,002 + 100,00% 500,0 k ALT Analytica Ltd 0,003 + 50.00% 533,4 k DHR Dark Horse Resources Ltd 0,003 + 50.00% 750,0 k XTC Xantippe Resources Ltd 0,003 + 50.00% 300,0 k SGO Stream Group Ltd 0,03 + 42.86% 123,7k PNN PepinNini Lithium Ltd 0,002 + 33.33% 350,0 k GBP Global Petroleum Ltd 0,014 + 27.27% 38,5 k TYX Tyranna Resources Ltd 0,005 + 25,00% 1,4 M

Opthea (ASX: OPT) a dévoilé les résultats attendus de ses essais cliniques DME qui ont été un autre succès. Pourtant, le titre n’a augmenté que de 4% à 10 h 10.

Aller balistique était axé sur la santé intestinale Immuron (ASX: IMC) après avoir révélé que son partenaire de recherche avait demandé une réunion d’application de nouveaux médicaments (IND) avant l’enquête avec la FDA pour les immunothérapies orales d’Immuron.

Ressources Tyranna (ASX: TYX) et Ressources Dark Horse (ASX: DHR) a également augmenté avec des mises à jour d’exploration.

Code Nom Prix % Chg Le volume YPB YPB Group Ltd 0,002 -33,33% 2,4 millions GLA Gladiator Resources Ltd 0,001 -33,33% 3,8 M ECT Environmental Clean Technologi 0,001 -33,33% 31,2 k ANL Amani Gold Ltd 0,001 -33,33% 500,0 k SER Strategic Energy Resources Ltd 0,004 -20,00% 1,4 M PWN Parkway Minerals NL 0,007 -12,50% 50,0 k ARN Aldoro Resources Ltd 0,07 -12,50% 350,5 k AL8 Alderan Resources Ltd 0,12 -11,11% 549,3 k RAN Range International Ltd 0,007 -11,11% 758,4 k GED Golden Deeps Ltd 0,007 -11,11% 1,6M

Ces 10 actions ont pris du retard dans les premiers échanges. L’un était le stock de penny d’authentification de produit YPB (ASX: YPB) qui a annoncé avoir levé des capitaux pour rembourser 600 000 $ qu’un administrateur a prêté à la société. Par la suite, il a emprunté 400 000 $ supplémentaires pour financer le développement technique.

