10 à 10: Ces actions ASX balancent des épées ce matin

Stockhead’s Le top 10 sur 10 met en évidence les meilleures (et les pires) petites capitalisations ASX performantes dans le commerce du matin. Il s’agit d’une mise à jour courte et précise pour aider à encadrer la journée de négociation en affichant les plus gros moteurs en termes de pourcentage.

Le marché ouvre à 10h (heure de l’Est) et les données sont prises à 10h15, une fois que chaque action a commencé à se négocier.

Les actions surlignées en jaune ont fait des annonces d’évolution du marché (cliquez sur les titres pour trier).

Code Nom Prix % Chg Le volume ICG Inca Minerals Ltd 0,002 + 100,00% 456,0 k ROG Red Sky Energy Ltd 0,002 + 100,00% 1.0M MGT Magnetite Mines Ltd 0,003 + 50.00% 412,0 k OEX Oilex Ltd 0,003 + 50.00% 1.0M UUL Ultima United Ltd 0,02 + 28.57% 6,8 k LNY Laneway Resources Ltd 0,005 + 25,00% 1,3 M SER Strategic Energy Resources Ltd 0,005 + 25,00% 728,0 k BFC Beston Global Food Co Ltd 0,07 + 23.64% 795,2k CRL Comet Resources Ltd 0,02 + 18.75% 2,3 M ELX Ellex Medical Lasers Ltd 0,62 + 18.10% 225,8k

Lasers médicaux Ellex (ASX: ELX) a augmenté avec la nouvelle que l’ACCC ne s’opposerait pas à l’accord proposé impliquant l’optométrie européenne, Lumibird, acquérant la plupart des actifs de la société.

Code Nom Prix % Chg Le volume UUV UUV Aquabotix Ltd 0,001 -50,00% 100,0 k ANL Amani Gold Ltd 0,001 -33,33% 9.0M ELLE Stonehorse Energy Ltd 0,006 -33,33% 383,3 k SMI Santana Minerals Ltd 0,0025 -16,67% 13,6 millions IMC Immuron Ltd 0,26 -13,33% 5.2M PKD Parkd Ltd 0,03 -13,33% 20,0 k AIS Aeris Resources Ltd 0,04 -12,50% 2,2 millions IXR Ionic Rare Earths Ltd 0,008 -11,11% 1.0M DOIGT DE PIED Toro Energy Ltd 0,009 -10,00% 790,0 k SXE Southern Cross Electrical Engi 0,42 -8,70% 404,1 k

Amani Gold (ASX: ANL) l’a déclaré à la planche à dessin en ce qui concerne son financement après qu’un investisseur n’ait pas réussi à débourser les 3 millions de dollars de fonds promis malgré son engagement en janvier.

Immuron (ASX: IMR) reculé après la flambée d’hier. La société a annoncé mardi des nouvelles importantes, puis a augmenté mercredi, entraînant une interrogation sur les prix. La société a confirmé qu’elle n’avait rien de nouveau à signaler depuis mardi.

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? – C’est gratuit. Désabonnez-vous quand vous le souhaitez.