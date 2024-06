1 milliard de dollars pour détruire l’ISS : un dangereux apocalypse orbital orchestré par SpaceX et la NASA qui va précipiter la Station Spatiale Internationale vers sa fin cataclysmique

La NASA a confié à SpaceX une mission critique d’une valeur de 843 millions de dollars : développer un vaisseau spécialisé, le « Véhicule de Désorbitation US », pour retirer la Station Spatiale Internationale (ISS) de l’orbite terrestre. Prévue pour 2030, cette opération marquera la fin de l’une des plus grandes réalisations de l’humanité dans l’espace.

Un contrat historique pour SpaceX

La NASA a officiellement octroyé à SpaceX (créée par Elon Musk) un contrat majeur pour la conception d’un véhicule qui aura pour tâche de désorbiter l’ISS. Ce projet, qui représente un engagement financier significatif de 843 millions de dollars, implique la création d’un vaisseau capable de se dock à l’ISS en 2029, pour ensuite diriger la station vers une rentrée contrôlée dans l’atmosphère terrestre.

Pourquoi désorbiter l’ISS?

L’ISS a servi de domicile et de laboratoire pour des astronautes internationaux pendant plus de deux décennies, mais elle atteint maintenant la fin de sa durée de vie utile. Les parties les plus anciennes de la station ont maintenant un quart de siècle et présentent des signes de vieillissement, tels que des fissures dans le segment russe, qui continuent de s’étendre. Bien qu’il soit techniquement possible de maintenir la station opérationnelle après 2030, cela nécessiterait un investissement croissant en temps et en ressources.

L’impulsion vers une économie commerciale en orbite basse

La NASA envisage de stimuler l’économie commerciale en orbite terrestre basse. Elle collabore avec plusieurs entreprises privées pour développer des stations spatiales commerciales qui pourront accueillir des astronautes de la NASA, ainsi que des astronautes internationaux et des citoyens privés, avant ou d’ici 2030.

Les défis techniques de la désorbitation

Le processus de désorbitation n’est pas sans défis. L’ISS, étant l’objet le plus volumineux jamais construit par l’homme dans l’espace, avec une masse de 450 tonnes métriques et de la taille d’un terrain de football américain, ne peut pas simplement être laissée à revenir sur Terre de manière non contrôlée en raison du risque élevé pour la vie humaine et les propriétés.

Alternatives considérées par la NASA

La NASA a examiné d’autres options avant de décider de faire descendre l’ISS dans un océan reculé. Une possibilité était de déplacer la station dans une orbite de stationnement stable à 40 000 km au-dessus de la Terre, bien au-dessus de l’orbite géostationnaire, mais cela aurait nécessité une quantité de propulseur bien plus importante.

La complexité de démonter l’ISS

Une autre stratégie consistait à démonter partiellement la station avant sa rentrée, mais cela s’est avéré être une option beaucoup plus complexe et risquée par rapport à une désorbitation contrôlée qui maintiendrait le complexe intact.

Le choix du véhicule de désorbitation

Bien que la NASA n’ait pas précisé quel véhicule SpaceX utiliserait pour effectuer la combustion de désorbitation, des documents publics relatifs à l’appel d’offres fournissent quelques indices. La sélection d’une fusée pour la mission se fera probablement d’ici 2026, ce qui soutiendrait une date de lancement en 2029.

Enjeux futurs et implications

Le projet de désorbitation de l’ISS par SpaceX est un jalon significatif dans l’histoire de l’exploration spatiale. Il représente non seulement un défi technique mais aussi une transition vers de nouvelles méthodes d’exploitation de l’espace proche de la Terre, avec des implications pour les futures missions et la commercialisation de l’espace.

