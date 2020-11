1. FSV Mainz 05 – TSG Hoffenheim 1: 1: Encore pas de victoire BL pour Hoeneß

En Europe sur les hauteurs, en Bundesliga toujours avec des turbulences: le TSG Hoffenheim ne peut pas terminer sa série sans victoire en championnat et subit une pression croissante. Trois jours après l’entrée anticipée en huitièmes de finale de la Ligue Europa, l’équipe de l’entraîneur Sebastian Hoeneß au sous-sol FSV Mainz 05 n’a pas dépassé un 1: 1 (0: 1) – c’était le septième match de Bundesliga lors de la neuvième journée. d’affilée sans victoire.

Robin Quaison (33.) a donné à Mayence, qui reste sur la place de relégation, l’espoir d’une deuxième victoire de la saison consécutive. Hoffenheim, en revanche, apparaît sur place à la douzième place malgré le but d’Ihlas Bebou (62e). Dans les phases finales, le joueur en visite Dennis Geiger a vu un carton rouge par derrière après une faute totalement inutile (80e).

« Ce fut un match dur avec de nombreux duels et de nombreuses situations désagréables, une usure », a déclaré le défenseur 05 Daniel Brosinski. Ciel: « Au final, c’était un match nul. »

Il n’y avait pas non plus de vainqueur dans le duel entre les meilleurs attaquants. Jean-Philippe Mateta de Mayence et Andrej Kramaric de Hoffenheim ont chacun sept buts cette saison.

TSG Hoffenheim, joueur supérieur, Mayence en tête

Alors que Hoffenheim a célébré jeudi sa quatrième victoire lors du quatrième match de groupe de la Ligue Europa, la Bundesliga est en Bundesliga depuis la victoire 4-1 contre le Bayern Munich fin septembre. Les efforts pour mettre fin à cette course négative ont pu être clairement visibles chez les invités dimanche soir.

Hoffenheim a dominé le match et a eu beaucoup plus de possession du ballon – mais le premier temps fort d’une phase précoce animée a été fourni par Mateta, qui avait déjà marqué trois fois la semaine précédente lors de la première victoire de Mayence de la saison (3-1 au SC Freiburg). Oliver Baumann a su repousser une tête de l’attaquant au-dessus de la barre (8e).

Hoffenheim est d’abord resté inoffensif à l’exception d’une tête de Stefan Posch (20e). L’équipe de Mayence était complètement différente: après beaucoup de travail préparatoire de Mateta, Quaison a pris la tête. Ce n’est que vers la fin de la première mi-temps que Hoffenheim a pu transformer sa supériorité ludique en grandes opportunités. Cependant, Bebou (45e) a échoué à cause de Zentner, peu après le défenseur de Mayence Alexander Hack s’est jeté dans une frappe de Christoph Baumgartner (45e + 2) dans le besoin.

Un carton rouge pour Dennis Geiger fait sensation

En seconde période aussi, Hoeneß, qui arpentait de plus en plus agité sur la touche, présentait le même tableau: ses protégés accouraient, Mayence défendait résolument. La pression sur les hôtes a augmenté, l’égalisation par Bebou après un centre de Ryan Sessegnon était devenue évidente. Mayence redevient alors un peu plus offensive, mais Mateta (75e) n’a touché le poteau qu’après une contre-attaque.

Le carton rouge de Geiger dans la phase finale, que le Hoffenheimer a vu pour une faute tactique un peu trop dure, a chauffé les esprits à Mayence. Le directeur sportif de Mayence, Rouven Schröder, s’est exclamé bruyamment à propos de l’embarquement dur. L’entraîneur du TSG Hoeneß s’est plaint que Schröder ne devrait pas offenser ses joueurs. Un pack s’était déjà formé sur la place auparavant.

Schröder est d’accord Ciel sur la bataille des mots avec Hoeneß: « Quand il n’y a pas de spectateurs, on entend chaque mot, chaque phrase. Tout le monde veut défendre ses joueurs. Nous ne sommes pas des enfants de tristesse, il ne faut pas surjouer. »

Mainz 05 – TSG Hoffenheim: Les alignements

Mayence: Zentner – St. Juste, Alexander Hack, Niakhate – Öztunali (69. Burkardt), Fernandes (79. Kunde Malong), Barreiro, Brosinski (86. Martin) – Boetius (86. Stöger), Quaison (78. Onisiwo) – Mateta.

Hoffenheim: Baumann – Posch, Adams, Akpoguma, Sessegnon – Samassekou – Baumgartner (77e Rudy), Grillitsch (54e Skov), Geiger – Bebou (77e Dabbur), Kramaric (90e + 5 Gacinovic).