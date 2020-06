1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg 0: 1: Trio important pour les débutants à Augsburg

Les démarreurs flash du FC Augsburg ont éliminé presque tous les soucis de relégation, le FSV Mainz 05 doit cependant trembler plus que jamais pour la relégation. Dans le duel du sous-sol chauffé à la Rheinhessen, le FCA a gagné 1-0 (1-0) dimanche et passe aux trois matchs restants avec un coussin rassurant de sept points sur Fortuna Düsseldorf et Werder Brême (28 tous les deux) aux rangs 16 et 17 . Avec Mayence (31) à la 15e place, la situation devient de plus en plus menaçante.

Florian Niederlechner, qui n’avait pas marqué 857 minutes auparavant, a marqué avec son but après 43 secondes qu’Augsbourg pouvait déjà faire la relégation mercredi avec une victoire contre le TSG Hoffenheim et planifier la dixième saison consécutive de Bundesliga. Mayence, quant à elle, fait face à une tâche extrêmement difficile au Borussia Dortmund mercredi (tous les deux à 20h30) avant que Brême, lors de l’avant-dernière journée, ne parvienne à un duel éventuellement décisif pour la relégation vers le Rhin.

« Un coup de cou aussi rapide nous a choqués au début. Nous l’avons bien rangé, mais nous n’avons pas tenté notre chance », a déclaré Karim Onisiwo, basé à Mayence. Ciel: « Nous avons maintenant Dortmund. Ça va être un morceau difficile, mais vous pouvez aussi y arriver. Par contre, le buteur Niederlechner était de meilleure humeur, qui avait raté un penalty lors du match nul 1-1 contre le 1. FC Köln une semaine plus tôt: » Dernier La semaine j’étais toujours le fou, cette semaine je suis le héros. Ce fut un grand pas, mais nous ne pouvons pas nous reposer « , a-t-il déclaré.

FSV Mainz 05 – FC Augsburg: Les votes du match

Achim Beierlorzer (formateur FSV Mayence 05): « C’était extrêmement malheureux pour nous. Après moins de 60 secondes, nous sommes de retour 0-1, ce qui est à peu près le pire départ pour un tel match qui est à peu près autant. Puis nous sommes bien entrés et avons dominé Augsbourg « Mais nous devons tirer quelque chose de la multitude des chances de but – nous parlons de 17 tirs au but. Sinon, je ne peux pas blâmer l’équipe. Bien sûr, c’est décevant pour nous car nous voulions beaucoup plus. »

Heiko Herrlich (entraîneur du FC Augsburg): « Vous avez vu que c’était un vrai duel de relégation. La pression était immense. Vous marquez un but tôt, puis vous avez quelque chose à défendre et la pression devient de plus en plus grande. Je pense que Mayence et nous avons eu beaucoup de grandes chances. Aujourd’hui, nous avons eu mais la chance nécessaire, qui ne nous a pas été accordée contre Cologne. Nous sommes donc heureux et satisfaits de pouvoir porter les trois points à Augsbourg. «

Niederlechner frappe tôt – choc de blessure à Mayence

Compte tenu de la situation précaire, les deux entraîneurs avaient qualifié le match de match clé dans la bataille de relégation. Mais au lieu de prendre l’élan de la victoire du derby à l’Eintracht Francfort (2-0), les 05ers ont été pris au piège. Le dernier malheureux Niederlechner a profité de l’ordre non trié de l’équipe arrière de Mayence et a marqué son douzième but de la saison. C’était le troisième but d’Augsbourg de la saison dans la première minute – le Fuggerstädter a établi le record du championnat du MSV Duisburg (1974/75) et du 1. FC Saarbrücken (1985/86).

En conséquence, le jeu axé sur la bataille attendu par les deux entraîneurs s’est développé à l’avance. Après un affrontement en tête-à-tête avec le défenseur du FCA Felix Uduokhai (17e), l’attaquant de Mayence Taiwo Awoniyi est resté immobile et a dû être emporté de la place avec une collerette. Comme les 05ers l’ont annoncé immédiatement après, le Nigérian était accessible et a été transporté à l’hôpital pour de nouveaux examens. Après le coup de sifflet final, l’entraîneur Achim Beierlorzer a donné le feu vert. « Il est à nouveau conscient, peut se souvenir des choses qui se sont passées. Il a une grave commotion cérébrale et doit rester à l’hôpital pour observation. »

Chargement



Mayence 05 déterminante pour le jeu, mais inoffensive

Mayence n’est pas entrée dans le match depuis longtemps et a eu la chance que Ruben Vargas ait raté de peu le but à la 31e minute. Les hôtes ne sont devenus dangereux qu’à la fin de la première mi-temps – mais encore plus. Tout d’abord, Philipp Max d’Augsbourg a dégagé un tir de Jean-Philippe Mateta (39e) sur la ligne, le gardien du FCA Andreas Luthe a ensuite paré fortement contre Karim Onisiwo (43e) et encore Mateta (45e + 3).

Même après le changement de camp, Mayence est restée l’équipe qui a déterminé le match, mais a dû lutter contre l’équipe de bas en haut d’Augsbourg en raison de trop d’inexactitudes. Les invités ont eu les chances les plus dangereuses après les contre-attaques, Vargas (61e) a négligé négligemment le 2-0 à bout portant, un peu plus tard Niederlechner (63e) a eu son deuxième but sur le pied. Mayence a insisté dans la phase finale chauffée, mais n’était pas assez obligatoire.

FSV Mayence 05 – FC Augsburg: La composition de l’équipe

Mayence: Florian Müller – Mwene (46th Baku), St. Juste, Niakhate, Brosinski – Barreiro (65th Boetius), Latza (76th Fernandes) – Öztunali (76th Szalai), Quaison, Awoniyi (23rd Onisiwo) – Mateta. – Formateur: Beierlorzer

Augsbourg: Luthe – Framberger (70e Jedvaj), Gouweleeuw, Uduokhai, Max – Khedira, Gruezo (78e Oxford) – Sarenren-Bazee (62e coq), juge (62e Finnbogason), Vargas – Niederlechner (70e lion). – Formateur: merveilleux