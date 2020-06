1. FC Union Berlin – SC Paderborn 07 1-0: SCP descend de Bundesliga

Le SC Paderborn est certain: il est relégué de la Bundesliga. Le deuil est limité. L’Union Berlin, en revanche, réussit à reléguer rapidement.

La fin attendue d’un voyage aventureux n’a guère fait de mal. Le SC Paderborn avait bravé l’approche implacable de la relégation de la Bundesliga jusqu’à la fin, avec cœur et passion – mais avec une qualité qui était sensiblement trop faible depuis des mois. On sait depuis mardi ce à quoi on s’attendait depuis longtemps: la Westphalie orientale jouera à nouveau en deuxième classe la saison prochaine.

« Il y avait toujours quelque chose qui manquait », a déclaré le capitaine Christian Strohdiek après le 0: 1 (0: 1) à l’Union Berlin, qui a réfléchi dans le microphone du ciel. Cela convenait au jeu, mais aussi à toute la saison. « Lorsque la première déception aura disparu, nous ne pouvons qu’être fiers », a déclaré Strawdiek. L’écart par rapport à la relégation ne peut plus être comblé lors des deux derniers matchs de la saison.

Il s’agit de la deuxième relégation de Bundesliga pour Paderborn après 2015 – elle a été scellée le jour du retour de la Bundesliga par la rivale locale Arminia Bielefeld. De plus, le SCP change de ligue pour la troisième année consécutive après être passé de la 3e ligue à la Bundesliga au cours des deux saisons précédentes.

Union Berlin – SC Paderborn: les voix du jeu

Urs Fischer (Union des formateurs de Berlin): « Cela a été une longue saison. Si vous avez réussi et franchi la ligne d’arrivée, c’est juste un sentiment formidable. Nous avons travaillé très dur pour cela. Nous avons joué une excellente saison. »

Steffen Baumgart (entraîneur du SC Paderborn): « Bien sûr, nous sommes déçus. La relégation n’est pas non plus quelque chose qui n’était pas prévisible. Nous n’avons tout simplement pas pu obtenir suffisamment de points tout au long de la saison. Cela nous rend triste. Malheureusement, il faut dire qu’il n’y en avait pas assez pour plus. » Nous devons admettre que 20 points ne suffisent pas pour la ligue deux jours avant la fin. Nous aurions aimé pouvoir être plus compétitifs. Néanmoins, nous avons très bien fait. Je suis heureux et fier des garçons comment ils fonctionnaient. «

L’Union Berlin réussit une relégation précoce

Union, en revanche, était extrêmement jubilatoire: le nouveau venu dans la ligue a pu rester en avance sur le calendrier, Union peut planifier une autre année à la chambre haute – y compris deux derbies contre le Hertha BSC. L’ancien unioniste Ben Zolinski (27e, but contre son camp) avait décapité les Berlinois avec une défense ratée.

Compte tenu de la situation apparemment désespérée dans la cave de la table, l’entraîneur Steffen Baumgart avait soulagé la pression de son équipe avant le match dans son club de cœur Union. « Les joueurs doivent s’entraider et jouer courageusement vers l’avant. Nous pouvons jouer gratuitement », a expliqué l’entraîneur.

Cependant, les « feux d’artifice » que Baumgart avait demandés à son équipe ne se sont pas concrétisés. Le SCP a cherché en vain des solutions contre les Berlinois bien organisés et a subi trop de simples pertes de balle. Sur la défensive, Paderborn a également toujours offert de l’espace aux Berlinois.

Union les a utilisés avec de bonnes combinaisons. Sebastian Andersson (2e), Ken Reichel (13e) et Marius Bülter (24e), décapité sur le poteau extérieur, avaient de bonnes chances avant que Zolinski Paderborns n’aggrave les chances déjà minces d’être sauvé. La seule action dangereuse des invités a été assurée par Mohamed Dräger (38e), qui n’a touché le réseau extérieur qu’à courte distance.

Union Berlin: les fans applaudissent devant le stade

Comme lors du dernier match à domicile contre Schalke 04, les supporters de l’Union se sont fait sentir. Des acclamations et des appels occasionnels de l’extérieur du stade de l’Alte Försterei étaient clairement audibles à l’intérieur.

La résistance de Paderborn a augmenté après le changement de camp. L’équipe de Baumgart a mieux participé aux duels et a déplacé le jeu à la moitié de l’adversaire. L’Union fournit rarement un soulagement – mais devient alors un risque d’incendie: Robert Andrich (72e) échoue au poteau intérieur.

Union Berlin contre SC Paderborn: la composition

Berlin: Gikiewicz – Trimmel, Friedrich, Schlotterbeck, Reichel – Andrich (88e Schmiedebach), Prömel – Ingvartsen, Gentner (77e Kroos), Bülter (61e Mees) – Andersson (88e Ujah). – Formateur: Fischer

Paderborn: Zingerle – Hünemeier, Strohdiek (14e Dräger), Collins – Vasiliadis, Gjasula – Antwi-Adjei, Holtmann (76e Pröger) – Ritter, Zolinski (76e Evans) – Mamba (66e Srbeny). – Formateur: Baumgart