1. FC Kaiserslautern – Coup de tous azimuts de Mario Basler: « Le FCK s’est détruit »

Mario Basler n’a pas donné de mauvais poils à son ancien club 1. FC Kaiserslautern. « Si vous mettez tous les membres du conseil d’administration de ces dernières années dans un sac et que vous les mettez, vous trouverez probablement toujours la bonne personne », a déclaré le joueur de 51 ans. image-Journal.

Le club de football de troisième division endetté avait déposé son bilan lundi. « Au FCK, tout a été fait pour la faillite ces dernières années. Il y a toujours eu de nouveaux membres du conseil d’administration de l’extérieur qui ont fait de grandes promesses mais qui ne les ont pas tenues. Le chaos est pur », a déclaré Basler.

« Les fans plaisantent », a déclaré l’ancien international Basler, qui était sous contrat avec le Palatinat de 1987 à 1989 et de 1999 à 2003: « Le FCK s’est détruit, vous ne pouvez plus vous en plaindre. Les membres du conseil d’administration sont pour la plupart autoportraits. Ils se disent les grands sauveurs et rien ne se passe. «