1. FC Cologne – FC Bayern Munich 1: 2: victoire obligatoire en deuxième vitesse

Le FC Bayern Munich a remporté son match à l’extérieur lors de la 6e journée de Bundesliga au 1. FC Cologne 2-1 (2-0). En conséquence, les champions du record ont d’abord pris la tête du classement, mais le RB Leipzig peut toujours emboîter le pas dans le meilleur match de la soirée au Borussia Mönchengladbach (téléscripteur en direct).

Cologne, en revanche, reste sans victoire et compte deux points en relégation au 16e rang. L’équipe attend une victoire depuis 16 matchs en championnat (10 défaites, 6 nuls). Vendredi, c’est à l’extérieur contre le Werder Brême.

Au Bayern, Müller a établi le record du club de la légende des gardiens Oliver Kahn: lors du 357e match de Bundesliga, il a célébré sa 260e victoire. « Nous étions trop provocants, trop décontractés dans le match avant », a déclaré le joueur de 31 ans mais pas satisfait. C’est pourquoi il s’est resserré dans la phase finale, « même si la passion était là ». Gnabry l’a vu de la même manière: « Nous avons ramené l’adversaire dans le jeu, ce n’était pas notre meilleure performance. » Le meilleur match du Borussia Dortmund attend en championnat samedi prochain.

1. FC Cologne – Bayern Munich: l’analyse

Après la victoire 2-1 en Ligue des champions au Lok Moscou, Flick a reconstruit sa formation de départ à six positions, dont Sarr, Martinez et Gnabry. Lewandowski n’avait même pas voyagé, Choupo-Moting a pris d’assaut pour lui. Thomas Gisdol a apporté Özcan et Limnios pour Ehizibue et Rexhbecaj.

Le plan de bataille d’Effzeh a largement fonctionné en première mi-temps: avec une grande discipline et un bon plan au sol, l’équipe de Cologne n’a attaqué que dans sa moitié de terrain, a permis à la défense centrale bavaroise d’agir dans la préparation du jeu et a mis en place les stations de passe devant. Dans les dix premières minutes, l’équipe locale a même eu plus d’actions offensives, mais le Bayern s’est rapidement adapté aux passes raides derrière ses propres arrières latéraux.

À l’inverse, le Bayern n’avait pas grand-chose à offrir en termes de jeu pendant très longtemps: Sane et Gnabry se sont roqués, mais n’ont guère eu d’action et ne se sont pas affrontés. Il y avait un manque de vitesse, de combinaisons et d’idées du milieu de terrain, il ne restait souvent que la longue passe de Boateng ou de Süle. Le résultat a été une première mi-temps avec presque pas de faits saillants: le premier but résultant d’un handball de Wolf dans sa propre surface de réparation, Gnabry a ouvert la voie à la victoire avec la seule contre-attaque dans les 45 premières minutes.

1. FC Cologne – FC Bayern Munich: les joueurs du FCB dans le bilan individuel © imago images / Poolfoto 1/16 Le FC Bayern vient de remporter son match à l’extérieur à 1. FC Köln 2-1. Seuls quelques acteurs ont pu se couvrir de gloire et Leroy Sane ne s’est pas fait connaître. SPOX a les notes. © imago images / Poolfoto 2/16 MANUEL NEWER | Gate | Un samedi après-midi largement calme dans la ville cathédrale. Je devais quand même me mettre derrière moi dans les phases finales sans être responsable du but encaissé. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 3/16 BENJAMIN PAVARD | Défense | Il s’agissait principalement de Jacob, travailleur et remarquable, qui lui échappait à maintes reprises. Plutôt prudent vers l’avant. Niveau 4. © imago images / Poolfoto 4/16 NIKLAS COLUMN | Défense | Tout était sous contrôle dans le centre de défense et réservé la plupart des actions de clarification (6). Dans l’ensemble, Süle a fait une apparition confiante, comme d’habitude. Note 3. © imago images / Poolfoto 5/16 JEROME BOATENG | Défense | Entré dans la formation de départ pour Alaba et – comme son homologue Süle – n’a eu aucun problème. Seulement cette fois, Boateng a été incapable d’obtenir ses boules diagonales autrement redoutées à l’homme. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 6/16 BOUNA SARR | Défense | En Bundesliga pour la deuxième fois depuis le début, mais pour la première fois en tant qu’arrière gauche. A fait son travail correctement, mais il a été révélé que la croix avec la gauche n’est pas une de ses forces. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 7/16 JOSHUA KIMMICH | Milieu | Très présent, très organisé sur les six. Introduit le 2-0 par Gnabry avec une belle victoire de balle et une passe remarquable. Niveau: 2. © imago images / Poolfoto 8/16 JAVI MARTINEZ | Milieu | A donné le remplacement de Goretzka à Cologne. Inaperçu et calme sur le chemin. Meilleur duel du côté bavarois (71,4%). Note 3. © imago images / Poolfoto 9/16 SERGE GNABRY | Milieu | Était le Munich le plus notable en termes d’obtention de diplôme. Il a obtenu le penalty à 1-0, le 2-0 qu’il a obtenu après une belle performance individuelle.Peu de temps après la pause avec une bonne chance de la tête, qui a été contrecarré par Horn. Niveau: 2,5. © imago images / Poolfoto 10/16 THOMAS MÜLLER | Milieu | Très fréquenté, on pouvait trouver Müller presque partout. A l’approche du 2-0 avec un bon run, également à l’abri du point (13e). Niveau: 2. © imago images / Poolfoto 11/16 LEROY SANE | Milieu | Revenu au premier rang après une blessure, mais n’a pas eu d’influence décisive sur les événements. Terminé après 63 minutes. Niveau 4. © imago images / Poolfoto 12/16 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING | Attack | Remplacé Lewandowski, qui est resté à la maison, et est resté fidèle à ses objectifs de carrière auparavant décevants à Müngersdorf. Niveau 4. 13/16 JOSHUA ZIRKZEE (à partir de la 63e minute) | Attack | Presque une demi-heure d’utilisation, mais sans aucune pénétration. Niveau 4. 14/16 DOUGLAS COSTA (à partir de la 63e minute) | Milieu | Entré pour Sane mais n’a pas apporté l’élan espéré. Niveau 4. 15/16 DAVID ALABA (à partir de la 79e minute) | Milieu | On lui a prescrit une pause et a finalement aidé à sauver les trois points au fil du temps. Pas de notation. © imago images / Sven Simon 16/16 MARC ROCA (à partir de la 90e minute) | Milieu | D’abord reniflé l’air de Bundesliga pendant quelques secondes. Pas de notation.

Le Bayern est sorti de la pause plus régulièrement et pressé sur la décision finale, Horn a paré une tête de Gnabry (50e). Cet élan s’est éteint, cependant, Gisdol a ensuite basculé offensivement et a poussé son équipe plus loin. Si l’une ou l’autre demi-chance se présentait, l’équipe de Cologne les a rarement jouées de manière cohérente jusqu’à la fin. Au final, c’est redevenu passionnant: Jakobs a mis une tête juste à côté du second poteau (71e), avant que Drexler ne puisse la raccourcir d’un tir de loin. Les boucs ont ensuite tout jeté en avant, mais le Bayern a pris les devants au fil du temps.

Avant le prochain match de Ligue des champions contre le Red Bull Salzburg (mardi, 21 heures), c’était une victoire obligatoire pour le Bayern avec quelques minutes anxieuses dans la phase finale, Cologne peut être globalement satisfaite de sa propre performance défensive.

1. FC Cologne – FC Bayern Munich: La composition

Eau de Cologne: Timo Horn – Wolf, Bornauw, Czichos, Jannes Horn (59. Katterbach) – Skhiri (59. Drexler), Salih Özcan – Limnios (59. Thielmann), Duda, Jakobs – Andersson (79. Arokodare). – Entraîneur: Gisdol

Munich: Neuer – Pavard, Süle, Jerome Boateng, Sarr – Kimmich, Martinez (79e Alaba) – Thomas Müller – Leroy Sane (63e Douglas Costa), Choupo-Moting (63e Zirkzee), Gnabry. – Entraîneur: Flick

Les données du match 1. FC Köln contre FC Bayern Munich

Déchiré: 0: 1 Müller (13./HE), 0: 2 Gnabry (45e + 1), 1: 2 Drexler (82e)

Thomas Müller célèbre sa 260e victoire en Bundesliga (lors du 357e match), établissant le record d’Oliver Kahn au Bayern.

5 tirs au but avant la pause serait le chiffre le plus bas pour une première mi-temps en BL depuis mars (puis 2 contre Augsbourg, à la fin 2-0). Après 90 minutes, il y avait 7 tirs au but – Cologne est venu sur 9.

Le Bayern s’est toujours rencontré lors de ses 32 derniers matches de compétition, depuis le match nul 0-0 contre Leipzig en février.

Le Bayern a converti toutes ses 14 dernières pénalités de match de compétition (depuis mars 2019).

Le Bayern a déjà marqué 24 buts cette saison, un nouveau record après 6 journées de match.

La star du jeu: Joshua Kimmich (FC Bayern)

Personne ne s’est vraiment démarqué d’un joueur. Kimmich a eu la plupart des actions de balle, trié comme d’habitude en tant que pilote au milieu de terrain et a eu une grande part dans le 2-0: d’abord il a chevauché Skhiri au milieu de terrain, puis a avancé avec le ballon et a servi Gnabry avec une belle passe du côté droit.

Le flop du jeu: Ellyes Skhiri (1.FC Köln)

Offensive sans effet, en première mi-temps avec plusieurs imprécisions et mauvaises passes. Également perdu le ballon avant la contre-attaque pour le porter à 0-2. J’ai dû descendre pour Drexler après une heure.

L’arbitre: Frank Willenborg

Pas toujours avec une ligne claire dans les duels, mais les cartons jaunes au début du Bayern étaient corrects. La pénalité pour le Bayern peut être donnée parce que Wolf n’a pas pu retirer son bras assez rapidement.