1. FC Cologne – 1. FC Union Berlin 1: 2: Kruse échoue avec le 17e penalty

Malgré un fort soutien de la bande, le 1. FC Köln a poursuivi sa séquence négative en Bundesliga. L’équipe de l’entraîneur Markus Gisdol a perdu 1: 2 (0: 1) contre l’Union Berlin après une mauvaise performance et attend une victoire en championnat depuis 18 matchs.

Le FC n’a eu une série aussi longue que deux fois dans son histoire – il n’y a actuellement pas grand-chose à penser qu’elle se terminera samedi prochain dans le match au Borussia Dortmund.

« Nous ne devrions pas être surpris si nous initions les buts que nous avons concédés comme ça, c’est juste mauvais », a déclaré le défenseur de Cologne Rafael Czichos. Ciel: « Nous devons corriger nos erreurs, sinon nous ne gagnerons pas un autre match cette année. » Le capitaine de l’Union Christopher Trimmel a déclaré: « La ligue reste notre objectif, cela ne changera pas. Les adversaires forts sont encore à venir. Donc ce n’est pas mal si nous obtenons quelques points maintenant. »

Les fans créatifs du FC ne pouvaient pas non plus changer cela. Certains supporters s’étaient rassemblés à l’extérieur du stade devant la courbe sud et jouaient des chants avec une grande boîte, ce qui pouvait être entendu bruyamment dans le stade, mais n’ont pas donné au match de Cologne dans leurs maillots de carnaval lumineux le coup de pouce espéré.

Au contraire: Taiwo Awoniyi (27e) a mis les invités en tête après une erreur du défenseur central Rafael Czichos. L’égalisation intérimaire d’Ellyes Skhiri (36e) a contré Max Kruse (72e), qui a échoué sur penalty sur Timo Horn, mais a ensuite marqué dans la marge. C’était le sixième penalty infligé au FC – et cela lors de la huitième journée.

Awoniyi place l’Union en tête

Avec désormais 15 points, l’équipe surprise de Berlin reste en tête, Cologne (trois points) glisse à la position de relégation directe 17. La pression sur l’entraîneur du FC Gisdol est susceptible d’augmenter après la performance faible et totalement inoffensive.

Sebastian Andersson s’est lancé dans la tempête pour Cologne, dont l’utilisation avait longtemps été discutable. De plus, Gisdol a fait un changement en défense centrale: Jorge Mere a rejoint la formation de départ de Sebastiaan Bornauw, qui avait récemment joué malchanceux, et a ainsi fait sa première apparition en Bundesliga cette saison.

La défense nouvellement formée ne semblait pas toujours sûre. Après seulement neuf minutes, Marcus Ingvartsen de Berlin est soudainement apparu libre devant Horn, mais il s’est clairement déformé. Le but a été concédé selon un schéma similaire: encore une fois, un long ballon a suffi à surprendre la défense de Cologne. Czichos n’est pas allé au bal résolument, Awoniyi est resté glacé.

Chargement



Kruse rate un penalty – puis marque

Après l’égalisation rapide de Cologne après un coup franc, le jeu est resté ouvert, mais à un niveau extrêmement modéré. Les invités dans l’ensemble quelque peu supérieurs ont tenté leur chance encore et encore avec de longues balles, car le meneur de jeu Kruse ne pouvait que rarement échapper à la garde rapprochée de Shkiri et avait donc peu d’influence sur le jeu.

À Cologne également, il n’y avait pratiquement rien d’avenir. Bien que le FC ait tenté de changer rapidement après avoir remporté le ballon, il manquait de vitesse, de courage et de précision. L’attaquant Andersson était complètement dans les airs lors du duel avec son ex-équipe. Le Suédois a à peine eu des balles, il a plutôt tenté de déranger les Berlinois lors de leur mise en place.

Horn a d’abord paré le penalty. Kruse a coulé le rebond et a pu se remettre du fait qu’il avait raté son premier tir lors de son 17e penalty en Bundesliga.

1. FC Cologne – 1. FC Union Berlin: La composition

Eau de Cologne: Timo Horn – Wolf (79. Ehizibue), Mere, Czichos, Katterbach (79. Thielmann) – Skhiri – Drexler (65. Limnios), Duda (65. Rexhbecaj), Salih Özcan (83. Arokodare), Jakobs – Andersson. – Entraîneur: Gisdol

Syndicat: Luthe – Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz – Griesbeck (30e Prömel), Andrich (84e Ryerson) – Becker (85e Gießelmann), Kruse, Ingvartsen (73e Gogia) – Awoniyi (73e Teuchert). – Entraîneur: Fischer

Déchiré: 0: 1 Awoniyi (27.), 1: 1 Skhiri (36.), 1: 2 Kruse (72.)