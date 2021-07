▷ Date de sortie de My Hero Academia Chapter 320, spoilers

Le chapitre 320 de My Hero Academia est bientôt disponible et le manga a revisité UA avant qu’Izuku Midoriya ne disparaisse de l’école. Shoto, Fumikage et Bakugo pensent que Deku est avec le héros numéro un, Endeavour. Le titre du chapitre est « Ami » ; le trio est sur scène, et Bakugo déchire une feuille de papier devant tout le monde, et elle contient quelque chose d’important. Fumikage remarque que son professeur ne répond pas au téléphone, faisant référence à Pro Hero Hawks. Bakugo se rend compte que Jeanist Beast est comme Pro Hero Hawk. Shoto se rend compte que son père, Endeavour, ne répondra pas à l’appel. Les étudiants soupçonnent qu’il se passe quelque chose car trois grands héros professionnels sont introuvables.

Shoto commente que les Pro-Heroes pourraient leur cacher quelque chose. Les étudiants se rendent compte qu’ils sont enfermés et que certains d’entre eux sont restés à l’intérieur du dortoir. Ils se demandent ce qui se passe dehors. Bakugo dit aux autres que Demin Head (Meilleur Jeaniste) a rencontré Deku et All Might à l’hôpital, et qu’ils ont reçu cette lettre. Bakugo se demande qui est venu remettre la lettre si Deku a peur d’approcher UA High. Il pense que si All Might a jeté la carte, cela signifie que les deux sont dans le même bateau.

Les étudiants pensent que si Deku est avec les adultes, ils n’ont pas à s’inquiéter. Mais ils se demandent pourquoi leurs supérieurs ne le leur ont pas dit. Bakugo se rend compte que All Might et Deku sont la principale cause de ce problème, ce qui pourrait être le pire des cas. Mina se demande qui ils vont contacter, et Ochaco pense qu’ils peuvent utiliser l’alarme d’Endeavor pour forcer les choses. Quelques jours plus tard, Endeavour s’entretient avec le réalisateur. Les élèves se déguisent et vont quelque part pour découvrir la vérité.

Points forts du chapitre 219 de My Hero Academia

Le directeur annonce la réunion à Endeavour et les élèves arrivent. Shoto demande à son père pourquoi il l’a toujours ignoré. Shoto rappelle à son père qu’il a arrêté Dabi, et Endeavor dit que la volonté de Shoto signifie tout pour lui et demande pourquoi Midoriya est le seul à avoir un laissez-passer. Endeavor se demande quoi dire et se rend compte que les étudiants sont là pour découvrir Deku. Shoto demande pourquoi All Might et Deku peuvent travailler ensemble. Endeavour répond que c’est le bon choix.

Bakugo rappelle à Endeavor que Deku essaiera de protéger tout le monde par lui-même, disant qu’il va bien. All Might est devenu Deku, qui sacrifie sa vie pour tout le monde, ne se blessant que dans le processus. Bakugo insiste pour que les autres rejoignent Deku et All Might. Pendant ce temps, Best Jeanist et Pro Hero Hawks ont découvert que Deku a coupé sa communication avec tout le monde, y compris All Might. Endeavor se demande s’ils pourraient avoir la même vitesse pour se ranger du côté de Deku. L’un des étudiants se demande si le téléphone portable d’Endeavor possède un GPS.

Aspirant au pouvoir

Endeavor dit à l’étudiant que son téléphone portable n’a pas de GPS. Mineta et ses amis ont emprunté ce téléphone portable. Endeavor se demande quoi faire avec les étudiants. Les étudiants se rendent compte que Deku est trop réservé. Ils ont passé de nombreuses années ensemble, mais Deku n’a jamais discuté de One For All avec les autres étudiants ou ses amis. Tenya fait remarquer que Deku est son ami, peu importe ce qu’il affronte. La classe A a décidé de trouver Deku et de travailler avec lui sur tous ses actes héroïques.

Tenya dit qu’ils ne peuvent pas continuer sans que Deku sache qu’il marche seul sur un chemin épineux. Endeavour répond qu’il est dangereux à l’extérieur. Le réalisateur remarque que Todoroki a mûri. Le réalisateur raconte l’histoire d’un méchant et d’un étudiant qui a besoin de protection. Endeavour dit que les étudiants sont sous sa protection. Le réalisateur parle de la barrière UA et de la façon dont elle fera ses preuves. Cela rappelle aux élèves que All Might a fréquenté cette école et qu’ils peuvent faire tout ce qu’il faut pour les ramener.

Plus tard, les étudiants arrivent à l’emplacement de Deku, combattant un méchant avec un alter qui contrôle tout le monde. Deku est choqué par la façon dont ils ont découvert son emplacement. Les étudiants étaient dirigés par Bakugo, et Ochaco a dit à Deku qu’ils s’inquiétaient pour lui. Deku répond que tout va bien et se demande pourquoi tous les étudiants sont là. Bakugo réprimande Deku pour avoir essayé d’agir comme un héros solo, et Deku leur dit qu’il peut tout gérer tout seul. Bakugo refuse de bouger et demande à Deku de faire de son mieux car il est un prétendant au titre All Might.

Date de sortie de My Hero Academia Chapitre 320

La date de sortie de My Hero: Academia Chapter 320 est le 18 juillet 2021. Vous pouvez lire My Hero Academia gratuitement et officiellement sur VIZ et Shueisha’s Manga plus.